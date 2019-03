MORVAN BIRON, Marthe



À Drummondville, le 26 février 2019, est décédée à l'âge de 98 ans, Mme Marthe Biron, épouse de feu Renaud Morvan, demeurant à Acton Vale, autrefois de Saint-François-du-Lac. Elle était la fille de feu Gonzalve Biron et de feu Eugénie Turcotte.Mme Biron Morvan laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Francine Lévesque), Michel (Danielle Biron), Gabriel (Suzanne Maurais) et Serge (Nancy Morgan), ses petits-enfants : Dominic (Josée), Francis (Marie), Pierre (Jessica), Stéphanie (Jean-François), Caroline (Michaël), Philippe, Audrey, David et Olivier, ses arrière-petits-enfants : Lily-Anne, Maxim, Rose, Zachary, Marie-Soleil, Simon, Léonie, Flavie, Romane et Delphine, son frère Gustave (feu Thérèse Morvan).L'ont précédée ses frères et soeurs : Françoise, Isabelle, Thérèse, Louis-Georges, Sr Anne-Berthe, Cécile et Jean-Paul ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs : François, Jean-Louis, Édouard, Marthe, Germain (frère Cyrille) et Angèle.Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Mme Biron Morvan repose au :DESCÔTEAUX/YVES HOULE17, RUE LIEUT.-GOUV. PAUL-COMTOISPIERREVILLETél. 450-568-2305 / 1-800-561-2881Téléc. 819-477-4289 www.yveshoule.comle samedi 9 mars dès 9 h. Les funérailles suivont à 14 h en l'église Saint-François-Xavier, inhumation au cimetière paroissial.