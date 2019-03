Endormi au volant de sa Tesla à 120 km/h

Une vidéo montrant un homme qui semble assoupi derrière le volant de sa Tesla est devenue virale au cours des derniers jours.

À LIRE AUSSI: Tesla dévoilera bientôt un nouveau modèle

À LIRE AUSSI: Faire du taxi en Tesla, une bonne idée?

Les images tournées sur une autoroute de Los Angeles ont été partagées par Seth Blake lundi sur Twitter et partagées plus de 900 fois sur le réseau social.

«Le mec est endormi à 120 km/h (75 mph) sur l’autoroute et laisse sa Tesla le conduire», a-t-il écrit sur Twitter.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. ���� pic.twitter.com/RQD2LBSnGh