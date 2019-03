Formation difficile pour les profs

Afin de contourner la pénurie, des commissions scolaires se rabattent sur les journées pédagogiques et les soirées pour offrir de la formation, des solutions qui ajoutent à la surcharge de travail, selon plusieurs enseignants.

« Les gens sont un peu découragés. Les profs veulent se former, mais c’est rendu compliqué », avoue Pascal Jean, du comité de perfectionnement de l’école Barthélémy-Vimont, à Montréal.

« Pour ceux qui habitent la couronne nord ou qui doivent trouver une gardienne pour les enfants, c’est plus difficile. »

« Ça revient à du bénévolat. Mais on est écœurés d’en faire, du bénévolat », lâche-t-elle, en référence à toute la correction et la planification que les profs font déjà à la maison.

Les formations données pendant les journées pédagogiques, donc à un moment où ils n’ont pas besoin d’être remplacés, ne sont pas idéales non plus, notent plusieurs profs.

Elles viennent gruger de précieuses périodes qui pourraient servir à corriger et à se rencontrer entre collègues pour parler des élèves, expliquent-ils.

« Est-ce que c’est facile de libérer pour du perfectionnement ? Non. Est-ce que ça empêche tout le monde d’en avoir ? Non plus », nuance la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon.