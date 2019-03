Inde: le violeur voulait brûler sa victime, elle le tue en l’entraînant dans les flammes

Calcutta | Une Indienne a tué l’homme qui venait de la violer en l’attirant dans les flammes que lui-même avait allumées pour la brûler, a-t-on appris mercredi de source policière.

La femme, une veuve âgée de 35 ans, a survécu avec des brûlures au visage et aux mains, tandis que le violeur, âgé de 42 ans, est mort de ses blessures à l’hôpital.

Elle a expliqué à la police que son agresseur l’avait attaquée et violée chez elle, au nord de Calcutta dans l’est de l’Inde, pendant que ses filles étaient sorties.

« Il a ensuite versé du kérosène sur son corps avant d’y mettre le feu », a raconté à l’AFP l’officier de police Sajal Kanti Biswas, citant les déclarations de la femme.

L’Inde affiche un lourd bilan en matière de violences sexuelles. En moyenne, plus de 100 viols ont été signalés par jour en 2016, selon les dernières statistiques officielles. Dans de nombreux cas, la faute est rejetée sur les victimes.

Ainsi l’un des auteurs en 2012 d’un viol collectif et de l’assassinat d’une étudiante à bord d’un autobus qui avait suscité l’émotion dans le pays, a accablé la victime, affirmant que les femmes qui sortent tard le soir attirent les hommes.

Les lenteurs du système judiciaire et un certain laxisme de la police sont fréquemment dénoncés et, ces dernières années, plusieurs affaires sont survenues dans lesquelles les victimes ont usé de moyens expéditifs pour se faire justice.

Fin décembre, une Indienne a tranché le pénis d’un voisin qui la harcelait, avant de le conduire à l’hôpital pour lui sauver la vie.