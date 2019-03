Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : Saisir sa chance – Quand le sport rencontre l’entrepreneuriat

Photo courtoisie

Hassoun Camara détient plusieurs cordes à son arc : ancien joueur de soccer au sein de l’Impact de Montréal, analyste sportif à la télé et homme d’affaires. Aujourd’hui avec la collaboration de son ami Benoît Chalifoux, chargé de cours et responsable du programme de baccalauréat en administration à l’ESG UQAM, il partage son parcours atypique d’athlète professionnel. Les deux hommes font le lien entre les hauts et les bas d’une carrière d’athlète et les étapes pour devenir un entrepreneur aguerri. Selon Hassoun, «les batailles de la vie ne sont pas forcément gagnées par les plus forts ou par les plus talentueux, mais souvent par ceux qui n’abandonnent jamais. » *Sorti le 6 mars

Je sors

VARIÉTÉ

Disney sur glace : L’Expédition de Mickey

Photo courtoisie

Les personnages enchanteurs des contes Disney débarquent sur la glace du Centre Bell, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Mickey et Minnie vous amènent avec eux dans leur expédition féerique où ils tenteront de retrouver la Fée Clochette, dont les pouvoirs ont été enlevés par le vilain Capitaine Crochet. Acrobaties, projections vidéo, numéros de patinage artistiques et histoires magiques sont au rendez-vous. *Ce soir à 19h au Centre Bell, 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal

CONCERT

Too Many Zooz

Photo courtoisie

Sollicitez votre écoute avec le groupe Too Many Zooz. Leur sonorité née du mouvement « busking » dans les métros de New York est un amalgame de styles de musique. Le trio composé de Leo Pellegrino (saxophone baryton), Matt Doe (trompette) et David "King of Sludge" Parks (percussions), réussit à mélanger le jazz, des rythmes afro-cubains, le funk et même l’électro-house. Sur YouTube, ils font fureur, ayant cumulé des millions de visionnements. Ils ont entre autres collaboré avec Beyoncé, lors de sa tournée Lemonade et The Dixie Chicks. *Ce soir à 20h à l’Astral, 305 Rue Sainte-Catherine Ouest

CIRQUE

Seul ensemble

Photo courtoisie

La tant attendue production Seul ensemble du Cirque Éloize débute ce soir. C’est l’occasion de voir un spectacle physique inspiré des grands titres du groupe Harmonium, dont Serge fut le leader, dans les années 70. Avec la collaboration du chanteur Louis-Jean Cormier et d’Alex McMahon, ils revisitent ces classiques en danse, en musique et en acrobatie. * Ce soir à 20h au Théâtre Saint-Denis, 1594 Rue Saint-Denis

THÉÂTRE

C’est ma sœur

Photo courtoisie

Pour une autre sortie familiale, durant la semaine de relâche scolaire, La Maison de Théâtre vous convie à la grande première de la pièce jeunesse C’est ma sœur, signée par Nathalie Derome. S’adressant particulièrement à un public de 4 à 7 ans, cette pièce rallie contes, chansons, théâtre d’ombres et d’objets. On retrouve donc sur scène, trois frères et sœurs qui vivent dans une forêt enchantée où rien ne reste en place. *Aujourd’hui à 10h et à 14h à la Maison Théâtre, 245 Rue Ontario Est

CONCERT

The Debut Tour avec Ella Mai

Photo courtoisie

Les productions 10 Summers présentent la tournée de la jeune chanteuse anglaise Ella Mai. Entre New York et Londres, elle gravit les échelons du show-business en lançant la chanson Trip et en participant à la dernière tournée de Bruno Mars, après que Cardi B s’y est désistée. Du haut de ses 25 ans, la compositrice-auteur-interprète offre une musicalité qui s’apparente aux sons du R&B des années 90 et 2000. L’étoile montante s’arrête donc dans la métropole pour présenter ses derniers EP, dont le grand succès Boo’d Up. *Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 Boulevard St-Laurent

Je reste

DVD

La favorite

Photo courtoisie

Ce drame d’époque nous transporte au cœur du 18e siècle, là où la France et l’Angleterre se déclarent la guerre. Dans cette instabilité politique, la Reine Anne a besoin plus que jamais l’aide de son accompagnatrice Lady Sarah. Cette dernière engage à son tour la servante Abigail, qui se lie d’amitié avec la reine. De peur de ne plus être la privilégiée, Lady Sarah jalouse la nouvelle venue à la cour et cette tension pourrait aller trop loin... *Sorti le 5 mars

WEB

Sex Education (Éducation sexuelle)

Photo courtoisie

Sur la plateforme web Netflix, la série britannico-américaine Sex Education séduira les adolescents, tout comme les adultes. Étant un réel vent de fraîcheur dans l’art d’aborder la sexualité chez les jeunes, cette nouvelle comédie dramatique de huit épisodes, nous raconte l’histoire de Maeve, une élève rebelle qui décide de créer un cabinet de sexologie dans son lycée, dans l’objectif d’aider les autres jeunes dans leur sexualité. *Disponible sur netflix.ca