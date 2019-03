La CAQ abandonne les victimes des sectes

Je comprends qu’un gouvernement ne peut pas tout faire en même temps.

Qu’il doit prioriser ses engagements.

Mais si vous ne pouvez pas tenir toutes vos promesses, pourquoi en faites-vous tant, en campagne ?

C’est comme un restaurant : si tu n’as pas le personnel pour servir 100 clients, pourquoi tu prévois de la place pour 100 clients dans ton resto ?

Prévois de la place pour 80 ! Ou pour 60 !

Comme dit la CAQ : « En prendre moins pour en prendre soin », non ?

LEGAULT SE DÉGONFLE

La CAQ était censée mettre sur pied une commission d’enquête sur le bordel informatique.

Éric Caire s’en était porté garant. Or, il n’y en aura pas.

Tout comme il n’y aura pas de commission parlementaire sur les dérives sectaires.

Celle-là, j’avoue, je ne la comprends pas.

On a peur de quoi, au juste ? D’une poursuite de la part des Scientologues ou des Témoins de Jéhovah ?

À Qub Radio, il y a quelques semaines, j’ai interviewé Agnès Maltais, l’ex-porte-parole péquiste en matière de laïcité.

Bouleversée (comme tous les Québécois) par la mort d’Éloïse Dupuis, cette Témoin de Jéhovah de 27 ans qui s’est laissée mourir au bout de son sang, madame Maltais a lancé en avril 2018 une pétition demandant au gouvernement Couillard de se pencher sur les limites de la liberté de religion.

Lors de l’entrevue qu’elle m’a accordée, l’ex-députée péquiste se réjouissait que la CAQ ait attrapé la balle au bond et décidé de créer une commission parlementaire sur le sujet.

Pour elle, c’était une excellente nouvelle.

Eh bien, comme moi, madame Maltais s’est réjouie trop vite.

Il n’y en aura pas, de commission.

Le gouvernement de François Legault s’est dégonflé. Encore une fois.

TROP DE DOSSIERS RELIGIEUX ?

J’imagine que François Legault s’est dit : « On s’attaque déjà au port des signes religieux dans la fonction publique, on n’est quand même pas pour viser aussi les sectes et abolir le cours d’Éthique et culture religieuse ! Un dossier religieux à la fois. Sinon, on va passer pour des croisés anti-croyants. »

C’est dommage.

Car comme l’actualité l’a démontré cette semaine, avec cette histoire de pasteur baptiste qui aurait battu ses enfants à répétition et ce recours collectif contre les Témoins de Jéhovah pour agressions sexuelles commises sur des mineurs, les sectes en mènent large au Québec.

Très large.

Les gens commencent à en avoir ras le bol de ces illuminés.

Même d’un simple point de vue cynique, le gouvernement aurait certainement gagné beaucoup de points à mettre sur pied une commission sur les dérives sectaires.

Qui, à part quelques coucous, est prêt à défendre les sectes ?

C’était ce qu’on appelle en bon anglais un « sure shot ». Un coup de circuit garanti.

Mais non.

Le gouvernement a décidé de sacrifier ce dossier (et celui de l’abolition du cours d’ECR) à l’autel de son combat contre les signes religieux.

PROMETTRE LA LUNE

D’où ma question originale...

Si tu ne veux mener qu’une seule bataille de nature religieuse dans ton premier mandat, pourquoi en promettre trois en campagne ?

Pourquoi promettre la lune quand tu sais que tu n’as pas les moyens d’y aller ?