Le Circuit électrique est en voie de devenir un service essentiel

Les gens qui ne possèdent pas un véhicule électrique l’ignorent généralement, mais Hydro-Québec a lancé en 2012 un réseau de recharge public pour les véhicules électriques nommé le «Circuit électrique».

Le but premier de ce réseau est de soutenir le déploiement des véhicules électriques au Québec en installant des bornes de recharge un peu partout à travers le territoire.

Afin de répondre à la demande, le Circuit électrique a déployé deux types de bornes de recharge:

Les bornes de niveau 2 (240 Volts): celles-ci permettent de recharger toutes les voitures qui peuvent être branchées. Les recharges coûtent généralement 1$ l’heure et permettent d’ajouter entre 15 et 40 kilomètres d’autonomie par heure, dépendant de la capacité de recharge du véhicule. Elles peuvent être utilisées pour recharger des véhicules 100% électriques ainsi que des véhicules hybrides rechargeables qui ne peuvent pas être branchés sur des bornes de recharge en continu (BRCC). Ces bornes servent plutôt lorsque les véhicules sont stationnés pour une plus longue période. Elles coûtent au maximum 10 000$ chacune (coût de la borne + installation) et sont entièrement payées par les partenaires du Circuit Électrique (entreprises, organismes, institutions, municipalités). Le Circuit électrique ne paie donc pas pour ces bornes.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Les bornes de recharge en courant continu (BRCC à 400 Volts): Celles-ci permettent de recharger presque exclusivement les véhicules 100% électriques. Les recharges coûtent 10$ l’heure et permettent d’ajouter de 150 à 300 kilomètres d’autonomie à chaque heure. Depuis l’an dernier, le déploiement de ces bornes rapides, qui coûtent environ 70 000$ chacune (coût de la borne + installation), est entièrement payé par Hydro-Québec... qui les autofinance grâce aux revenus tirés des recharges des véhicules électriques à la maison ou sur la route. Ainsi, ce ne sont pas les tous les Québécois qui paient le déploiement de ce réseau, mais seulement les «électromobilistes», ce qui respecte le principe utilisateur-payeur.

Un service essentiel en devenir

Certains se demandent pourquoi, si 90% des recharges sont effectuées à la maison ou au travail, le Circuit électrique devrait installer de plus en plus de bornes publiques sur la route?

La réponse est simple: c’est parce qu’un tel réseau est nécessaire pour faciliter des déplacements de plus en plus longs en mode électrique. Mais il y a plus. Le Circuit électrique sera aussi appelé à jouer un rôle important dans la transition énergétique des transports en contribuant à diminuer notre dépendance au pétrole tout comme Hydro-Québec a joué un rôle crucial dans l’essor économique des régions du Québec depuis les années 60.

Rappelons-nous qu’avant la nationalisation de la production électrique et l’essor d’Hydro-Québec, le réseau électrique était peu fiable, inégalement déployé, laissait des régions mal desservies et coûtait beaucoup plus cher.

Le Circuit électrique remplit aujourd’hui une mission semblable. Les entreprises privées et la très grande majorité des constructeurs automobiles ne voulant pas déployer un vaste réseau de bornes de recharge fiable et abordable dans toutes les régions du Québec (hormis le réseau de Tesla qui est exclusif aux véhicules Tesla), le réseau public du Circuit électrique remplit cette mission. Autrement dit, si on avait attendu auprès du privé pour installer un réseau panquébécois de bornes, il n’y en aurait qu’une petite fraction de celles installées aujourd’hui... et donc beaucoup moins de véhicules électriques en circulation au Québec.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Non seulement les «électromobilistes » ont besoin d’un bon réseau, mais plusieurs entreprises québécoises et internationales qui œuvrent dans ce secteur ont elles aussi besoin d’un réseau fiable pour pouvoir appuyer le déploiement de leurs produits. Le Circuit électrique joue donc un rôle crucial dans l’essor de ce nouvel écosystème économique qu’est l’électrification des transports.

Les gens qui critiquent donc les «coûts» de ce réseau n’ont à l’évidence pas fait leurs devoirs, ce réseau étant autofinancé par les conducteurs de voitures électriques et les partenaires d’Hydro-Québec. Qui plus est, ils ne semblent pas non plus voir plus loin que le bout de leur nez car, à terme, ce réseau deviendra de plus en plus essentiel pour l’électrification des transports et donc l’avenir économique du Québec... et il est à nous.

Sachez finalement que ce réseau, sans être parfait, fait l’envie de beaucoup de monde à travers l’Amérique du Nord.