Les athlètes spéciaux

Le sol commence à trembler à Valleyfield et ses alentours. C’est demain que tout bellement se mettent en marche les formidables et incontournables Jeux olympiques spéciaux. Une vague tendrement et profondément humaine et d’une beauté pure.

Plus de 500 athlètes présentant une déficience intellectuelle, venant de partout au Québec seront accueillis, dorlotés et amusés avant de se lancer dans les compétitions à fond mon Léon, dès vendredi matin.

Valleyfield la belle, la festive est sensibilisée, encouragée et impliquée et elle a les bras tout grands ouverts. On veut que cette fête soit inoubliable tant pour les athlètes que pour les spectateurs auxquels on vous invite à vous joindre. Ski alpin (Mont Rigaud), ski de fond, raquette, hockey intérieur, curling, patinage artistique sont au programme. Il y aura des réussites à vous faire pleurer de joie, d’émotion.

UN BEAU GESTE

Ces Olympiques spéciaux sont un stimulant exceptionnel permettant aux participants de gagner en estime de soi, de se sentir citoyens à part entière. Cette fois, ils sont pointés du doigt pour la bonne raison. Parce qu’ils s’accomplissent, parce qu’ils dépassent leurs objectifs. Il fera beau ce week-end. Allez les voir, les applaudir, leur montrer qu’ils font partie de la société, comme vous et moi. Bravo Valleyfield et ses 400 bénévoles !

Hourra les athlètes et vos entraîneurs ! Sur le net, allez sur « Olympiques spéciaux » et choisissez-vous une petite sortie de partisan, jamais vous n’allez le regretter.

Et Valleyfield par la 30 ? Un jeu d’enfant. C’est même beau.

À DEMAIN