Les hauts et les bas du métier de youtubeuse

Emma Verde et Emma Bossé nous parlent du métier de youtubeuse.

Emma Verde a fait paraître en octobre dernier le livre Pastel et ses éclats. La youtubeuse et blogueuse «lifestyle» y raconte ses anecdotes de voyage, y donne des trucs de coiffure, de décoration, ses recettes préférées, mais y fait part également de ses réflexions sur les troubles de santé mentale, le féminisme, les peines d'amour, l'entrepreneuriat et l'envers du décor de son travail.

Pour sa part, Emma Bossé signe les textes de La vie d’adulte ça pue, une bande-dessinée à saveur autobiographique, réalisée en étroite collaboration avec l'illustratrice Josée Tellier.

Emma Verde et Emma Bossé ont toutes deux un nombre impressionnant de personnes qui suivent leur travail. Emma Verde compte 738 518 abonnés sur Youtube en plus d'être suivie par 402 000 personnes sur Instagram. Emma Bossé, pour sa part, détient 293 472 abonnés à sa chaîne Youtube alors que 103 000 personnes suivent son compte Instagram. Voici leurs récentes publications :