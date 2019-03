Je vous ai dit la semaine dernière que je suis une fan finie de la tarte au citron.

Lorsque je vivais en Italie, les citronniers poussaient dans d’énormes pots. Cueillir ses propres citrons est l’une des expériences les plus luxueuses du monde. J’en rêve tous les hivers.

Ma sœur, qui prépare l’une des meilleures tartes au citron de la planète, y introduit d’autres éléments, par exemple des pastilles de chocolat qui fondront à chaque bouchée, un peu de lavande saupoudrée sur la meringue pour en réveiller les essences, ou encore du caramel juste pour nous dérouter. Voici sa recette de tarte au citron parfaite et tellement simple.

Différentes recettes demandent de cuire la garniture de diverses façons : cuisson en casserole avant d’en garnir la pâte, ou, comme celle que je vous propose aujourd’hui, cuisson directe dans la pâte. La cuisson en casserole altère légèrement le goût du citron.

Cette recette contient de la crème fraîche pour adoucir les angles et plusieurs garnitures qui vous feront fondre de plaisir. Souvenez-vous que différents citrons vous donneront différentes saveurs. Mélanger les citrons jaunes et verts peut apporter des goûts fort intéressants. Ajouter du yogourt à la recette l’allégera et adoucira les saveurs.

N’hésitez pas à jouer avec ces agrumes. Partez à la découverte !

Tarte à la crème de citron de Danielle

Photo courtoisie

Voici la recette de base de la tarte au citron. Dans cette garniture à la fois aérienne et riche, la crème peut être remplacée par du yogourt nature.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

2 abaisses de pâte à tarte sablée

6 citrons Meyer

110 g (4 oz) de sucre

60 ml (¼ tasse) de crème à fouetter 35 %

5 gros œufs

Meringue

4 blancs d’œufs

1 pincée de sel

200 g (1 tasse) de sucre

Méthode

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Garnir 6 moules à tarte individuels de pâte à tarte. Déposer les moules sur une plaque de cuisson. Zester 4 citrons et réserver le zeste sur une assiette. Presser tous les citrons pour obtenir 250 ml (1 tasse) de jus de citron. Dans un bol, au fouet électrique, mélanger le jus de citron frais, le sucre et la crème. Ajouter les œufs un à un, en fouettant pour bien incorporer. Incorporer le zeste de citron réservé. Verser le mélange dans les moules à tarte. Cuire au four environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et la garniture encore un peu tremblotante au centre. Retirer les moules du four et les laisser reposer 20 minutes avant de servir. Si vous souhaitez en utiliser, préparer la meringue pendant la période de repos. Dans un grand bol, au batteur électrique, fouetter les blancs d’œufs, le sel et le sucre jusqu’à formation de pics fermes. Transférer dans une poche à pâtisserie et garnir les tartelettes. Brûler au chalumeau ou passer sous le gril du four quelques minutes juste avant de servir.

► Mon conseil est d’utiliser de beaux citrons mûrs et pleins de jus. Les Meyer sont toujours excellents, mais les autres aussi ne sont pas à négliger. Si vous avez la chance (et le porte-monnaie) de trouver une main de Bouddha, ce citron très parfumé, râpez-en un bon bout juste avant de servir vos tartes au citron pour en rehausser la saveur.

Garnitures

Pour sublimer la tarte au citron, voici quelques suggestions.

Tarte citron-chocolat

Photo courtoisie

Ajouter 4 ou 5 pastilles de chocolat noir au fond de la pâte avant d’y verser la garniture au citron.

Tarte citron-chocolat-caramel

Mélanger 60 ml (¼ tasse) de caramel au beurre salé et 60 ml (¼ tasse) de chocolat fondu dans un bol. Après la cuisson, verser un quadrillé de cette sauce sur les tartelettes refroidies.

Tarte citron et poivre rose

Ajouter des baies de poivre rose écrasées au fond des tartelettes avant d’y verser le mélange au citron. Garnir de crème fouettée avant de servir.

Tarte citron traditionnelle

Garnir les tartelettes de meringue traditionnelle que vous brûlerez au chalumeau ou passez-les sous le gril du four.

Tarte citron-bleuet

Photo courtoisie

Disposer une rosace de crème fouettée sur les tartelettes refroidies et saupoudrer de fleurs de bleuet. Les plus audacieux remplaceront les fleurs de bleuet par de la lavande en poudre.

Tarte citron-yogourt

Garnir les tartelettes d’une grosse cuillerée de yogourt à la vanille et de zeste de citron avant de servir.