L'étoile de Michael Jackson surveillée par la police sur le Walk Of Fame

Depuis la diffusion du documentaire Leaving Neverland sur HBO dimanche et lundi soir, la police de Los Angeles surveille l’étoile de Michael Jackson sur le Hollywood Walf of Fame.

• À lire aussi: Peut-on encore écouter Michael Jackson?

• À lire aussi: Une entrevue à fleur de peau avec Oprah

• À lire aussi: Michael Jackson: le dégoût

C’est le site TMZ qui rapporte la nouvelle sur son site web. Le LAPD craint que l’étoile du Roi de la pop soit vandalisée.

D’après TMZ, la police aurait des patrouilleurs supplémentaires pour protéger l’étoile de la star; une mesure spéciale déjà mise en place pour les étoiles de Donald Trump et Bill Cosby.

En plus de l’escouade policière, une caméra surveille en tout temps le bout de trottoir consacré à Michael Jackson.

Leaving Neverland, le documentaire de quatre heures signé par Dan Reed, braque à nouveau les projecteurs sur les allégations d’agressions sexuelles qu’aurait commises Jackson sur de jeunes admirateurs dont il était proche.

Leaving Neverland donne la parole à Wade Robson, un Américain, et James «Jimmy» Safechuck, un Australien, qui affirment avoir été agressés par Jackson durant leur enfance. Wade n’avait que sept ans quand le chanteur aurait commencé à l’attoucher dans son ranch de Neverland.

Les deux hommes racontent posément et en détail comment Jackon a gagné leur confiance et celle de leur famille pour ensuite les agresser. Jackson leur disait même qu’il les aimait et les couvrait de cadeaux.