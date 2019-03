L’œuvre et le monstre

C’est sur toutes les lèvres, toutes les tribunes téléphoniques, toutes les conversations autour d’un latté. Michaël Jackson est définitivement un monstre. Le documentaire « Leaving Neverland » en fait, semble-t-il, la preuve définitive. Je dis semble-t-il, car au moment où j’écris ces mots, je ne l’ai pas encore vu. D’ailleurs, ma chronique ne portera pas sur le documentaire en tant que tel, ce serait bien malhonnête de ma part, mais plutôt sur les questions qu’il provoque.

Une en particulier. Est-ce qu’il faut séparer l’œuvre de l’homme? Il ne semble avoir aucun doute sur le fait que cet homme a fait des choses horribles, dans ce cas à des enfants, un des crimes les plus lâches et dégoutants. Mais au-delà du crime, est-il possible de séparer l’artiste du monstre?

Je me pose cette question en boucle dans ma tête depuis plusieurs jours. Tous les scénarios y sont passés. Est-ce que l’on doit effacer Michaël Jackson de notre mémoire collective? Est-ce qu’on doit continuer d’écouter son œuvre et la garder séparée du monstre qu’il était? Si on continue d’écouter sa musique, doit-on avoir toujours en tête qu’elle a été faite par un homme qui abusait d’innocentes victimes?

Je crois qu’il sera impossible de complètement d’effacer l’œuvre. Elle est trop majeure et volumineuse. Il y aura toujours des fans et des gens pour la défendre. En fait, je crois qu’une histoire comme ça demande de faire son propre examen de conscience.

J’ai fait l’exercice ce matin. J’étais dans ma voiture et je revenais de la garderie de mon garçon. J’ai mis alors un titre, au hasard, de Michaël Jackson, pour voir ce que j’allais vivre. Ce fut une expérience très particulière. Dès les premières notes, j’avais envie, comme à l’habitude, de chanter et de transformer mon volant en drum temporaire. Certains souvenirs de jeunesse me venaient à la tête. Des moments où ma sœur et moi dansions sur les rythmes enivrants du roi de la pop. Mais rapidement ces souvenirs ce sont amoindris pour laisser la place à d’autres sentiments. La honte, le doute, l’amertume. Alors, les sons que j’associais dès lors au plaisir et à la nostalgie, sont devenu fades et sans intérêt.

C’est alors que j’ai compris que, pour moi, il est impossible de dissocier l’œuvre de l’humain. Je ne dis pas que la musique de Michael Jackson, ou que les films de Kevin Spacey sont mauvais, loin de là. Je dis simplement que je ne suis plus capable de les apprécier. Est-ce que c’est la façon dont tout le monde devrait voir la chose? Je ne sais pas. Mais je sais que moi, en tant qu’homme, en tant qu’artiste, en tant que père, je ne peux me résoudre à aimer le produit de quelqu’un qui a violé, dans tous les sens du terme, tant de valeurs humaines que je chérie.

Est-ce que je vais crier et protester si j’entends sa musique dans un espace public? Non. Est-ce que je vais partir en guerre contre ceux qui croient que sa musique et ses actions devraient être considérées comme deux choses différentes? Non. Je ne suis simplement pas capable de séparer l’œuvre de l’homme et encore moins l’œuvre du monstre.