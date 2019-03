Marie-Élaine Thibert revient sur son parcours à Star Académie

Plusieurs vedettes issues des nombreuses éditions de Star Académie se sont confiées à propos de leur passage à l'émission, incluant Marie-Élaine Thibert.

C'est au magazine La Semaine que la chanteuse a révélé plus d'informations à propos de son parcours musical, qui a débuté devant public.

«En 2003, je n’avais que 21 ans, j’étais très timide. Je pensais que le public ne voudrait pas d’une fille comme moi et j’avais tort. En devenant productrice, j’ai aussi touché à d’autres facettes du milieu artistique, et ça m’a aidée à savoir ce que je veux vraiment», a confié la jeune femme en entrevue.

Marie-Élaine a aussi créé des liens forts avec les autres membres de l'Académie et elle reste en contact avec plusieurs d'entre eux.

«On reste en contact via les réseaux sociaux. Quand on se retrouve, c’est comme si on s’était vus la veille. J’ai revu avec un grand plaisir et une certaine nostalgie Wilfred [LeBouthillier], quand j’ai fait le show de mes 15 ans de carrière, l’an passé, au théâtre Paradoxe», indique Marie-Élaine au magazine.

