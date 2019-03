Plus de Québécois vivent seuls que partout ailleurs au pays

Pour la première fois, les personnes qui vivent seules sont devenues le type de ménage le plus courant au Canada, tandis que les Québécois sont les champions de la vie en solitaire, a dévoilé Statistique Canada mercredi.

En effet, les ménages comptant une seule personne représentaient 28 % de tous les ménages au pays en 2016. Ce faisant, «pour la première fois, les ménages comptant une seule personne sont devenus le type de ménage le plus répandu au Canada, dépassant les ménages d'un couple ayant des enfants», a précisé Statistique Canada.

Globalement, environ 4 millions de Canadiens de 15 ans et plus habitent seul leur chez-soi, soit 14 % de la population du pays. En comparaison, un quart de siècle plus tôt, seulement 1,7 million de Canadiens (9 % de la population) vivaient seuls.

Société distincte

C'est au Québec que l'on retrouve le plus grand nombre de solitaires avec 18 % de la population qui vivait seule en 2016. Or, en 1981, le pourcentage de Québécois demeurant seuls se trouvait légèrement sous la moyenne nationale, a souligné l'organisme fédéral.

Statistique Canada évoque différentes pistes pour expliquer ce phénomène, dont le coût du logement relativement moindre dans la province qu'ailleurs au pays, l'existence d'un crédit d'impôt valide pour certaines personnes vivant seules et même les retombées de la Révolution tranquille, qui aurait possiblement conduit la province vers une société plus individualiste.

En solo après la vie de couple

Par ailleurs, Statistique Canada a noté que les personnes de 35 à 64 ans vivent plus que jamais seules. En effet, elles sont passées de 8 % en 1981 à 13 % en 2016 à se retrouver dans cette situation.

De son côté, le taux de personnes âgées vivant seules est demeuré stable, mais de plus en plus d'hommes y sont dénombrés. Statistique Canada a attribué ce phénomène à la hausse de l'espérance de vie des hommes au cours des 25 dernières années.

Également, plus de 70 % des Canadiens vivant seuls avaient déjà été mariés ou en union libre, tandis que près de 20 % des répondants ont affirmé être en couple avec quelqu'un demeurant dans un autre domicile. La moitié des Canadiens habitant seuls ont aussi affirmé avoir au moins un enfant.