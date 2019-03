Pont de l’Île-aux-Tourtes: la porte reste ouverte au REM

Québec ne ferme pas la porte sur la possibilité que les trains du futur Réseau express métropolitain (REM) puissent éventuellement circuler sur le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et l'île de Montréal, puisque la structure devra être en mesure d’accueillir un mode de transport lourd.

«Si on pense à l’avenir, ce pont dans sa conception doit prévoir un mode de transport collectif lourd comme le REM par exemple», a indiqué mercredi la ministre responsable de la Métropole et déléguée aux Transports, Chantal Rouleau.

La technologie reste à être déterminée, a-t-elle précisé, et les ingénieurs devront évaluer «ce qui sera le plus souhaitable».

«Qui sait qu’elle sera la technologie dans cinq, sept ou dix ans? Ce qu’on veut, c’est inclure dans la construction du pont la capacité de recevoir une nouvelle technologie», a ajouté Mme Rouleau.

Cette dernière a dévoilé mercredi après-midi les détails du projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie l’île de Montréal à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie. Selon les données du ministère des Transports, ce pont accessible depuis 1965 est emprunté par 86 000 voitures par jour, dont 10 % de camions.

Selon le scénario actuel, le nouveau pont n’aura pas de péage et accueillera des deux côtés trois voies de circulation et une voie d’accotement pour autobus, et une voie pour les piétons et les cyclistes en direction de Vaudreuil-Dorion.

D’ici l’inauguration de la nouvelle structure, des travaux de maintien seront menés sur le pont actuel et coûteront 50 millions $. Des consultations publiques sur le sujet doivent être tenues en mars.

Il est pour le moment prévu de construire des stations du REM vers l’ouest jusqu’à Saint-Anne-de-Bellevue.

Les autobus qui circuleront sur le futur pont iront jusqu’à cette station du REM, a précisé Mme Rouleau.