Près de 800 postes à combler à La Ronde

Le parc d’attractions La Ronde va organiser deux journées de recrutement au mois d’avril afin de combler près de 800 emplois pour la saison 2019.

La Ronde tiendra un week-end portes ouvertes, les 13 et 14 avril de 9 h à 16 h, pour recruter des employés saisonniers âgés de 16 ans et plus.

Les emplois à pourvoir incluent notamment des postes de service à la clientèle, opérateur de manèges, préposé à la restauration, aux boutiques ou encore à la propreté.

Dans un communiqué, La Ronde précise qu’aucune expérience d’emploi antérieur n’est requise. Les candidats intéressés doivent d’abord remplir un formulaire en ligne avant de se présenter.

La date limite est le 1er avril.