Royalmount: un groupe de travail sur la mobilité créé

MONTRÉAL – Montréal et Québec ont créé un groupe de travail pour réfléchir aux enjeux de mobilité dans le secteur des autoroutes 15 et 40, où le mégacentre commercial Royalmount doit être construit.

Ce groupe, présidé par Florence Junca-Adenot, professeure au département d’études urbaines et touristiques à l’UQAM, comprend aussi le ministère des Transports et des Affaires municipales, la Société de transport de Montréal, l’Association des municipalités de banlieue, la Ville de Mont-Royal et l’Autorité régionale de transport métropolitain.

La ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a expliqué mercredi qu’en plus de Royalmount, d’autres projets immobiliers étaient sur la table aux abords des deux autoroutes «déjà très congestionnées depuis 25 ans».

«[On veut voir] quelles solutions on peut mettre en place, notamment en terme de transport collectif pour améliorer cette situation-là et faire en sorte que les nouveaux arrivants dans le secteur pourront avoir une mobilité adéquate», a soutenu Mme Rouleau lors d'une mêlée de presse.

Des recommandations devront être émises par ce groupe afin de trouver des solutions à «court, moyen et long terme» dans le secteur Namur-De la Savane.

Pas de moratoire

Chantal Rouleau a réitéré son intention de ne pas imposer de moratoire sur le projet de Royalmount, soutenant que le promoteur Carbonleo et les autres partenaires étaient «très ouverts à la discussion».

La Commission sur le développement économique urbain et l’habitation de Montréal avait recommandé en janvier un «temps d’arrêt» pour réviser le projet, sinon la Ville et l’agglomération devraient passer par les voies légales pour l’interrompre.

Questionné sur un possible temps d’arrêt, le responsable du développement économique et commercial Robert Beaudry a plutôt répondu que tous les acteurs impliqués étaient «de bonne foi» afin de trouver des solutions aux problèmes de mobilité.

«Je ne vais pas présumer les options qu’on a devant nous. Pour l’instant, on est en mode ouverture, pas en mode sanction, on va voir les options qui sont sur la table», a-t-il indiqué, reconnaissant qu’il aurait préféré tenir ce genre de discussions avant l’émission de permis.