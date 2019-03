Stéphane Poirier à la conquête des Parisiens

Stéphane Poirier poursuit son offensive dans la Ville Lumière. Pendant deux mois à compter du 5 avril, l'humoriste québécois montera sur la scène du Théâtre L'Alhambra de Paris afin d'y présenter son spectacle solo «Le cousin».

Les représentations offertes les vendredis et les samedis s'ajouteront à la trentaine de dates déjà proposées par l'artiste en sol parisien ainsi qu'à la centaine de fois, depuis 2016, où il a assuré la première partie de Sugar Sammy, tant au Québec qu'en Europe.

«Avant 2016, je n'avais jamais mis les pieds sur un autre continent et me voilà à présenter mon spectacle solo sur l'une des scènes les plus convoitées de Paris. C'est vraiment incroyable!», s'est réjoui l'humoriste dans un communiqué.

Déjà, Stéphane Poirier a fait rire les Parisiens au Café Oscar et au Sentier des Halles.

Celui qui a prêté sa plume à des confrères tels que Laurent Paquin Rachid Badouri et Eddy King, tout en collaborant aux textes de plusieurs événements, dont le Gala Artis, n'a toutefois pas de spectacles au Québec prévus à l'horaire.