[VIDÉO] Elisabeth Rioux nous dévoile sa pièce de vêtement la plus «dérangeante» de sa garde-robe

On ne s’étonne donc pas qu’elle ait récemment créé une marque de lingerie et de pyj' ultra confo, Bamboo !

Dans cette vidéo, Elisabeth nous montre son côté très «fille d'à côté», elle qui ne s'enfle pas la tête avec son look et préfère être à l’aise dans ses vêtements en tout temps.

Dans la vidéo, se confie sur son amoureux Bryan et nous parle de son amour pour les t-shirt vintage pendant que sa BFF Milaydie et son pitou Royce se la coulent douce avec elle.

Sans plus tarder, découvrez le jeans « dérangeant » qu’elle adore porter pour provoquer les commentaires!

*Pour ceux et celles qui les auraient manquées, revoyez nos capsules On fouille dans la garde-robe de... Marina Bastarache, Catherine Paquin, Shanie Blais, P.O Beaudoin, Sabrina Bégin Tejeda, Alice Morel-Michaud, Antoine Desrochers, Juliette Gosselin, GirlyAddict, Lili-Ann De Francesco, Jessica Gaudet, Noemie Lacerte, Noémie Bannes, Livia Martin, Alanis Desilets, Claudia Bouvette, Cindy Cournoyer, Lucie Rhéaume, Alicia Moffet, Ludivine Reding, Laurence Latreille et Camille Felton.