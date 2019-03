[VIDÉO] Visitez le condo à 1200$ de la «reine du vintage» Corine Deshaies dans Villeray

Le logement de la «reine du vintage» Corine «Coco» Deshaies est une véritable caverne d'Ali Baba!

Coco est l’une des femmes derrière Les Intemporelles, le groupe qui organise les populaires bazars vintage dans Villeray. Son condo est donc rempli de petits trésors et de trouvailles seconde main.

Elle et son copain ont fait l’achat d’un duplex dans Villeray dans le but de le retaper et on peut dire qu’ils ont excellé à la tâche! Ils habitent maintenant le rez-de-chaussée avec leur très mignon chat Théo!

Le style mid-century et les touches vintage ont une place de choix dans la décoration de Corine ce qui donne du caractère à son condo.

Attendez de découvrir où elle entrepose une bonne partie de son inventaire pour Les Intemporelles. Une vraie caverne d’Ali Baba!

Bienvenue dans le condo de Corine «Coco» Deshaies!

Pssst: Le prochain Bazar Les Intemporelles de Villeray aura lieu le 6 et 7 avril 2019 au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse. Ne manquez pas ça! Tous les détails se trouvent sur l'évènement Facebook.

