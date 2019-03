Voulez-vous me dire pourquoi je rate toujours tout?

Même si j’essaie de rejoindre quelqu’un, je rate à tout coup la communication. Comme je rate d’ailleurs tout ce que j’entreprends. J’avais un peu d’argent, et dans l’espoir de le faire fructifier, je suis allé chercher de l’aide. Ce qui m’a valu de perdre la somme de 3000 $. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous !

Je vois maintenant la retraite arriver et je ne trouve rien de drôle à ça. Même que je trouve ça plutôt tragique, car je sens que je vais finir comme mon père, qui est mort à 65 ans. Mourir à 65 ans, quelle désolation ! Déjà que, rendu à mon âge, je me sens si inutile et désœuvré que je ne vois pas à quoi je pourrais me raccrocher pour trouver un intérêt dans la vie. Sans compter que je suis certain que cette missive va suivre le chemin des autres : échec à trouver un destinataire !

Anonyme

Votre destinataire vous répond parce que j’ai reçu votre missive et que j’en fus émue. J’ai peu de moyens pour vous aider, à part vous dire que les échecs d’une vie doivent nous servir à avancer, à la condition qu’on ne se laisse pas détruire par eux. L’argent n’est qu’un des éléments de la vie, et certainement pas l’élément primordial, à la condition qu’on le remette à sa juste place. Si votre équilibre intérieur est perturbé au point où je le sens entre les lignes de votre mot, contactez au plus vite « Suicide Action Montréal » au (1-866) 277-3553.