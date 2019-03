12 millions $ en retombées économiques

Photo Jean-François Desgagnés Quelque 2500 bénévoles donnent de leur temps aux Jeux du Québec, dont l’équipe d’Éric Bibeau (à gauche sur la photo), responsable de site à l’école secondaire Saint-Jean-Eudes. Outre M. Bibeau, on retrouve à l’avant-plan Lise et Paul, et, en arrière, Raphaël, Colette et Francine.