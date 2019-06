3 trucs DIY mode à faire à la maison

Le DIY, qu’on peut traduire par fais-le toi-même, fait son grand retour depuis quelques années. Ce n’est pas seulement tendance, c’est aussi très bon pour le moral ! Le DIY apporte un sentiment d’authenticité et d’accomplissement qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Voici 3 trucs DIY très efficaces à tester à la maison.

1. Faire de ses lacets un accessoire de mode

Lacer ses souliers n’est pas le truc le plus cool du monde, sauf si on y ajoute une pointe d’originalité. Il existe plus d’une quinzaine de façons de lacer ses chaussures. On peut aussi ajouter du lustre à nos espadrilles ou nos chaussures avec des broderies, des perles, de la peinture ou de la dentelle. Soyez audacieux et amusez-vous!

2. Donner du style à notre chemise blanche

La chemise blanche est un grand classique de la garde-robe, qui reste toujours à la mode.

On peut enjoliver le col et les manches de sa chemise en y écrivant quelque chose ou en y ajoutant un des écussons, un bijou ou des studs. Certains écussons doivent être cousus, tandis que d’autres sont thermocollants ou bien s'attachent avec une épingle. Les écussons fonctionnent aussi très bien sur le jeans.

3. DIY pour réaliser son propre baume à lèvres

Avec seulement quelques ingrédients et les explications nécessaires, il est possible de fabriquer son propre baume à lèvres. Pour en obtenir environ 12 ml, il faut :

1 ml (¼ c. à thé) de cire d’abeille

1 c. à thé de beurre de karité

1 c. à thé d’huile de noix de coco

1 ml (¼ c. à thé) de miel (facultatif)

Une goutte de vitamine E

2 à 4 gouttes d’huile essentielle (facultatif)

Coupez ou râpez la cire d’abeille. Faites fondre la cire d’abeille dans un bain-marie, suivie du beurre et de l’huile, du miel et de la vitamine E. Une fois que le tout est liquide, mélangez et versez dans un petit pot. Ajoutez les huiles essentielles (si désiré) et mélangez avec le bout du manche d’une cuillère. Laissez figer à l’air libre ou au réfrigérateur.

C'est écologique, économique, simple et vraiment amusant. Que demander de plus?