9 choses à faire pour retrouver son énergie

L'hiver est long, la lumière se fait plus rare et vous vous sentez constamment fatigué? Les habitudes de vie jouent pour beaucoup dans le niveau d'énergie dont on dispose tout au long de la journée. En suivant ces conseils bien simples, vous pourriez retrouver votre dynamisme!

À lire aussi: Les huiles essentielles : mode d'emploi



1. Consommer suffisamment de fer

Le manque d’énergie et la fatigue chronique peuvent être causés par une carence en fer. On retrouve une forte teneur en fer héminique (de source animale) dans la viande rouge, le poisson, les abats et les œufs, et en fer non héminique (de source végétale) dans les légumineuses, les légumes verts et les noix. Ajoutez une source de vitamine C (jus d’orange, fraises, tomates) à vos repas contenant du fer non héminique afin de maximiser son absorption.

2. Prendre des suppléments de vitamine D

La principale source de vitamine D provient de l’exposition au soleil. En raison de nos longs hivers, c’est près de 90 % des Canadiens qui manqueraient de vitamine soleil. Depuis 2015, Santé Canada a établi à 600 UI les besoins quotidiens d’un adulte. Ces besoins peuvent être comblés par la prise d’un supplément vendu en pharmacie.

3. Alléger son alimentation.

Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes fatigués après un repas trop copieux ? C’est que la digestion monopolise beaucoup d’énergie. Réduisez donc vos portions et privilégiez les aliments faciles à digérer comme les fruits et légumes et les poissons au détriment des viandes rouges et des aliments riches en gras.

4. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit.

Le sommeil est la base d’un bon niveau d’énergie. Couchez-vous une heure plus tôt qu’à l’habitude et voyez comment vous vous sentez le lendemain matin. Évitez les écrans au moins une heure avant d’aller au lit. Sommeil réparateur.

5. Boire beaucoup d’eau.

Le premier symptôme de la déshydratation est la fatigue. Vous avez envie d’un café ? Commencez plutôt par boire un grand verre d’eau. Visez environ 6 à 8 verres d’eau par jour pour vous hydrater suffisamment.

6. Bouger chaque jour.

Plusieurs études ont démontré que de pratiquer un sport sur une base régulière augmente le niveau d’énergie et réduit la fatigue. Que vous aimiez marcher, patiner, nager, essayez de bouger au moins 30 minutes par jour.

7. Prendre un petit-déjeuner complet.

Vous le savez probablement... le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Faites-le plein de protéines pour maintenir un bon niveau d’énergie physique et mentale au moins jusqu’au dîner. Œufs, beurre de noix, yogourt grec sont de parfaits aliments pour commencer la journée du bon pied. Ajoutez-y des fruits et des produits céréaliers pour un déjeuner équilibré.

8. Limiter sa consommation de sucre.

Lorsque vous consommez du sucre, le pancréas sécrète de l’insuline en grande quantité pour stabiliser votre niveau de glycémie dans le sang. Ce pic va redescendre assez rapidement et provoquer ensuite un état de fatigue intense.

9. Essayer l’aromathérapie.

Certaines huiles essentielles, dont l’épinette noire, la menthe poivrée et le citron, ont un pouvoir énergisant formidable. Déposez simplement quelques gouttes dans un diffuseur d’huiles essentielles ou ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle dans un bol d’eau chaude, puis placez une serviette sur votre tête pour respirer la valeur quelques minutes chaque jour.