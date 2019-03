Agenda du week-end

Deux Salons : la course et l’habitation

Photo d'archives, Chantal Poirier

Jusqu’à dimanche a lieu le Salon de la course à pied et du triathlon au Palais des congrès de Montréal : 100 exposants, des conférences, des ateliers, Maxime Martin, qui est un adepte du triathlon, Geneviève Gagnon, auteure de Cours toutoune, Anne Champagne, qui nous parlera de la course en sentier, etc.

Photo courtoisie, Salon national de l’habitation

Tarifs : de 8 $ à 12 $

Jusqu’au 17 mars, Remax présente le Salon national de l’habitation à la Place Bonaventure.

Jusqu’au 17 mars, Remax présente le Salon national de l’habitation à la Place Bonaventure. Tarifs : 6 $ à 16 $

salonnationalhabitation.com

Et le Salon des insectes de Montréal !

Photo courtoisie, saloninsectesmontreal.com

Samedi, de 9 h à 17 h, au Centre Lajeunesse (7378, rue Lajeunesse), a lieu le Salon des Insectes de Montréal. Une expérience entomologique sans pareille : des kiosques, près de 150 000 insectes exposés, des animations, des manipulations, des dégustations, etc.

Tarif : 3 $ à 6 $

Musée des Beaux-arts de Montréal

Jusqu’au 10 mars, tous les visiteurs bénéficient d’un accès gratuit aux collections et aux expositions découvertes. Plusieurs activités sont conçues pour les jeunes en relâche scolaire : du cinéma, des activités en lien avec la nouvelle exposition Thierry Mugler : Couturissime.

C’est ma sœur !

Photo courtoisie, maisontheatre.com

Jusqu’au 17 mars, C’est ma sœur ! est présenté à la Maison théâtre (245, rue Ontario Est) et s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Trois frères et sœurs vivent dans une forêt inventée où même les sapins dansent au rythme des aventures de cette tribu peu ordinaire. À travers des jeux de cachettes, de vérités et de mensonges, se révèlent les contradictions des petits et des grands, mais surtout les relations qui les unissent. Une pièce qui explore le monde des émotions ainsi que les liens fraternels et d’amitié.

Un petit tour sur le Mont-Royal

Grâce à toute la neige qu’on a reçue, les sports d’hiver sont à l’honneur sur le Mont-Royal : ski de fond, luge, raquette, fatbike, patin, randonnée, etc. On peut louer son équipement et même un petit traîneau pour bébé au pavillon du Lac-aux-Castors.