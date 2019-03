Alex Beaulieu-Marchand a été pris dans une avalanche

Le skieur Alex Beaulieu-Marchand a vécu une situation qui aurait pu entraîner des conséquences catastrophiques, puisqu’il a été pris dans une avalanche, récemment.

Le Québécois a connu une saison exceptionnelle avec des médailles aux X-Games lors des épreuves du Big Air et du slopestyle, en plus d’une autre aux Championnats du monde de la FIS. Toutefois, après ces Mondiaux, il a passé un peu de temps dans l’État de l'Utah pour filmer des vidéos de ski. Malheureusement pour lui, le tout ne s’est pas passé comme prévu.

«Ça n’a pas été un beau moment d’être pris dans une avalanche, a confié Beaulieu-Marchand lors de l’émission "Les Partants", jeudi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Je ne souhaite cela à personne et ça m’a fait extrêmement peur.»

«Mais on était préparés pour ça. J’avais tous les équipements [nécessaires] pour [faire face à] une avalanche. On savait qu’il y avait des risques, mais on avait un plan pour ça. Les gens avec qui j’étais avaient de l’expérience. [...] J’ai passé moins de 60 secondes sous la neige, mais c’était extrêmement épeurant.»

Et c’est en raison d’une erreur du Québécois que l’avalanche s’est déclenchée.

«[...] J’ai fait une erreur et c’est moi qui ai déclenché l’avalanche, a continué le skieur de 25 ans. J’avais déjà fait le saut une fois et tout s’était bien passé. Cette fois, j’ai essayé de faire une manœuvre et mon ski s’est pris dans le saut. Je me suis mis à débouler dans la partie la plus abrupte de la pente.»

Mais Beaulieu-Marchand s'en est heureusement tiré indemne.