Arctic Cat: la Riot sort des sentiers

Arctic Cat épure sa gamme 2020 en limitant le nombre de modèles à 35, ce qui n’empêche pas le fabricant américain d’en présenter de nouveaux et d’étendre la présence de la suspension Alpha One.

L’arrivée de la Riot hybride marque la fin des émissions pour les modèles XF High Country et XF Cross-Country.

Ce nouveau modèle est offert en édition de base ou en version X. Fabriquée à partir de la plateforme ProCross, la Riot (à partir de 12 199 $ plus transport et préparation en vente printanière) est dotée d’une toute nouvelle suspension arrière de 146 pouces qu’on a nommée Cross-Action.

Son design non-couplé optimise le transfert de poids en accélération et améliore la performance dans la neige profonde.

Parmi les hybrides, la version X est la plus orientée vers le hors-piste. Sa suspension de montagne à l’avant, sa chenille à talons plus dynamiques et son poteau de direction vertical, facilitent les manœuvres dans la poudreuse.

La version de base, plus orientée vers le sentier, est équipée de la nouvelle suspension avant ARS II.

Cette suspension, avec sa nouvelle géométrie offrant un meilleur rendement et une meilleure stabilité, est d’ailleurs de série dans tous les modèles de sentiers, qui sont montés sur le châssis ProCross.

La iACT

En 2020, le système de suspension ajustable iACT revient en force, avec de nouvelles fonctions. Elles vont permettre aux pilotes de mieux adapter le comportement de leur machine selon leurs préférences et les conditions du terrain.

Deux réglages personnalisables, Driver I et Driver II permettent dorénavant d’ajuster séparément les amortisseurs avant et arrière.

La technologie iCAT est offerte dans les modèles Thundercat et sur les versions Limited iCAT des ZR 6000 et 8000.

Le C-TEC2 8000 revampé

Introduit il y a deux ans, le moteur deux temps à deux cylindres et injection semi-directe C-TEC2 8000 de 794 cc a subi une cure de jeunesse pour 2020.

Les ingénieurs ont choisi d’utiliser de nouveaux cylindres, pistons et chambres de combustion, de même qu’un nouveau volant moteur.

La rampe d’alimentation de carburant est aussi nouvelle de même que la cartographie du bloc de commandes, des changements qui annoncent de meilleures performances.

Le Bearcat XT, avec son moteur refroidi à l’air, est le seul qui a survécu chez les utilitaires. Le Norseman et le Bearcat de base sont disparus. La Pantera qui a souvent été considérée comme un modèle phare de la gamme est aussi disparue.

Dans le segment des motoneiges de montagne, le constructeur a décidé d’équiper tous ses modèles de la suspension Alpha One qu’il avait lancée la saison dernière. Deux moteurs sont aussi disparus, le C-TEC 2 6000 et le C-TEC4 9000 turbo à quatre temps.

Tout un ménage chez ce fabricant qui avait l’habitude de présenter de nombreux modèles dans les différentes catégories.

Les changements ont été nombreux depuis que Textron Specialized Vehicles a fait l’acquisition d’Arctic Cat en 2017. Cette rationalisation en fait partie intégrante.

Jusqu’au 15 avril, tous les concessionnaires du Québec vont offrir les modèles 2020 avec des baisses de prix variant entre 500 $ et plusieurs milliers de dollars sur certains modèles.