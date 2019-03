ARSENAULT, Roger



Roger a déposé pour une dernière fois son sac à outils. Au terme d'une vie bien remplie d'aventures et de valeurs familiales bien ancrées, il a doucement abandonné son vieux corps usé auprès des siens qui l'ont tendrement veillé au cours de ses derniers jours.Son épouse Georgette Bernier, ses enfants Richard (Marie-Nicole Dubois), Benoit, Marc-Yvon (Lucie Ouellet) et Jean-François (Esther Bernard), ses petits-enfants Alex et Félix Arsenault-Ouellet, Frédérique et Jean-Philippe Bouchard se remémoreront à jamais la bonté et la générosité de ce grand homme.Éternel travaillant, ne refusant aucun service, il a trimballé ses outils dans le grand nord québécois, construisant entres autres la Baie James, dans l'arctique canadien, dans les sables bitumineux de l'Alberta jusqu'au désert de l'Algérie. Tous témoigneront de son grand coeur et de sa solidarité. Il est parti rejoindre ses compagnons du Local 144.Il quitte rejoindre son frère, ses soeurs, ses parents et tous ceux qu'il a chérît et qui l'ont précédé.C'est avec une grande tristesse que nous vivons son départ mais nous resterons imbibés des valeurs qu'il a tant chéries. Nous lui en seront éternellement reconnaissants. Merci mon Amour, Merci papa, Merci grand-papa, Merci mon oncle, Merci mon chum, Merci " Grinder ", Merci Roger.Nous serons heureux de vous accueillir les vendredi 8 mars de 13h00 à 21h00 au complexe funéraire:Les obsèques seront célébrées le samedi le 9 mars à 13 h 30 par le Père Albin Arsenault en la Paroisse Notre Dame d'Anjou, 8200 Place de l'Église, Montréal H1K 2B3. Il y aura un temps de condoléances en l'église de 12 h 00 à 13 h 30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jean-Hubert-Biermans pour leur soutien et les bons soins prodigués.