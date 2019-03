Chelsea Manning craint d’être à nouveau emprisonnée

Chelsea Manning, l’ancienne informatrice de WikiLeaks, a prévenu jeudi qu’elle risquait de retourner derrière les barreaux aux États-Unis en raison de son refus de témoigner devant un grand jury.

L’ex-analyste du renseignement, âgée de 31 ans, est convoquée vendredi devant un tribunal en banlieue de Washington.

« Un juge va examiner le fondement juridique de mon refus de répondre aux questions devant un grand jury. Le tribunal va peut-être conclure que je suis responsable d’entrave à la bonne marche de la justice et me renvoyer en prison », a écrit Mme Manning dans un communiqué.

Même si les autorités américaines ne l’ont pas confirmé, ce grand jury est réputé superviser une enquête sur Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks devenu célèbre quand son organisation a publié de milliers de documents confidentiels du département d’État et du Pentagone, repris dans les médias du monde entier.

Chelsea Manning, devenue par ailleurs une icône des personnes transgenres, affirme bénéficier d’un droit constitutionnel à ne pas être interrogée par le grand jury, dont elle dénonce l’opacité des actes de procédure.

En 2010 le soldat Manning, alors prénommé Bradley, avait fait fuiter grâce à Wikileaks plus de 700.000 documents confidentiels ayant trait aux guerres d’Irak et d’Afghanistan, dont plus de 250.000 câbles diplomatiques qui avaient plongé les États-Unis dans l’embarras.

L’ex-analyste du renseignement a purgé sept ans de prison sur les 35 de sa condamnation, ayant bénéficié d’une commutation de peine octroyée par l’ancien président Barack Obama. Lors de sa détention, elle avait entamé sa transition vers son identité de femme.

Pour beaucoup d’Américains Chelsea Manning est une héroïne des libertés qui a payé très cher des révélations utiles sur les morts de civils sous les bombardements américains. Pour de nombreux autres, l’ex-détenue est une traîtresse coupable de collusion avec l’ennemi.

Né en Australie, Julian Assange vit réfugié à l’ambassade d’Équateur à Londres depuis juin 2012.