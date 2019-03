Contrat à Ottawa pour une filiale de SNC-Lavalin

MONTRÉAL | La filiale TransitNEXT du géant québécois de l’ingénierie SNC-Lavalin a remporté un contrat pour le prolongement de la ligne de train léger Trillium à Ottawa.

En vertu de cette entente, TransitNEXT va être responsable de la conception, de la construction, du financement et de l’entretien du prolongement de cette ligne, qui coûtera environ 660 millions $, dont un apport financier de SNC-Lavalin d’environ 136 millions $ en capitaux privés.

«Nous sommes fiers d’avoir l’occasion de mettre à contribution notre expérience et notre savoir-faire pour la croissance de ce réseau de transport en commun», a indiqué jeudi Jonathan Wilkinson, président, Infrastructures à SNC-Lavalin. «Nous sommes également fiers d’aider [Ottawa] à réaliser sa vision qui permettra des déplacements plus courts, améliorera la qualité de l’air et renforcera l’économie.»

Le projet va donc ajouter huit stations dans le sud ainsi que 12 km de voies et une ligne secondaire de 4 km, dont une section comprendra une liaison vers l’Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa.

Il y aura, au final, deux nouvelles stations sur la ligne Trillium existante (Gladstone et Walkley), quatre nouvelles stations – South Keys (liaison vers l’aéroport), Leitrim, Bowesville et Limebank – et deux nouvelles stations le long de la nouvelle ligne secondaire (Uplands et Aéroport).

C’est mercredi que le conseil municipal d’Ottawa a voté en faveur de l’octroi des contrats pour la phase 2 de ce projet de train léger sur rail. Elle comprend 44 kilomètres de prolongement au sud, à l’est et à l’ouest et 24 nouvelles stations.

Au total, le coût du projet est de 4,6 milliards $. Il est financé par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario et la Ville d’Ottawa.

«L’approbation de l’Étape 2 de l’O-Train est un important pas en avant pour Ottawa alors que nous nous approchons du seuil du million d’habitants. Grâce à l’Étape 2, les générations futures seront servies par un réseau de transport en commun de calibre mondial», a fait savoir mercredi le maire Jim Watson.