Entrepreneur à 12 ans pour financer son sport

Rares sont les jeunes de 12 ans qui peuvent raconter avoir créé leur mini entreprise pour payer leur équipement de sport. Le fondeur de Chaudière-Appalaches Louis-Philippe Labbé achète ses skis grâce aux revenus de sa compagnie Les Délices de Câlin.

«J’ai entendu parler de la Grande Journée des petits entrepreneurs. Je me suis dit que je pouvais m’essayer et j’avais de gros objectifs, qui augmentent d’ailleurs chaque année», a dit le Lévisien.

Les skis peuvent être très dispendieux pour un athlète et Louis-Philippe voulait de l’équipement de pointe pour améliorer ses performances. Il a donc lancé, il y a environ quatre ans, son entreprise de biscuits pour chiens. Il vend un produit au fromage en forme d’os, une recette approuvée par un vétérinaire, mais également des biscuits aux brisures de chocolat pour les humains.

«C’est comme ça que je finance mon sport. Une paire de skis coûte environ 1000 $. J’en ai deux à ce prix, skate et classique, et deux autres moins chers aussi, donc quatre par saison. Maintenant, comme je suis en poussée de croissance, je dois les changer presque chaque année. La saison dernière, les quatre paires que nous avions achetées étaient pour une période de deux ans, mais finalement, ç’a été bon seulement une année», a-t-il ajouté.

PHOTO COURTOISIE, délégation de Chaudière-Appalaches

Quant à sa mère Isabelle Gosselin, elle assume un rôle de soutien à son fils. Tout le génie créatif revient à celui-ci. «Ce qui est vraiment surprenant, c’est que ça vient de lui! Nous ne l’avons pas poussé. Il a eu l’idée lorsque nous avons eu notre chien. Il a commencé avec les biscuits pour animaux, mais quand il s’est aperçu que ça ne lui donnerait pas assez d’argent, il a décidé de faire des biscuits pour maîtres!»

Les parents de Louis-Philippe l’aident, entre autres, à faire le premier contact pour les commanditaires. «Ils m’aident aussi à planifier les regroupements de 25 personnes. Mon entreprise fonctionne très bien. J’en organise un de 25 personnes et en 2017, j’en avais 17 présents », a poursuivi l’athlète.

Sur les traces d’Alex Harvey

Le jeune homme a récemment eu toute une nouvelle. Il a été choisi comme ouvreur de piste pour la Coupe du monde de Québec. Il prendra d’assaut le circuit de la poursuite en style libre du dimanche 24 mars, la dernière course en carrière de son idole Alex Harvey.

«Je rêve de faire comme Alex Harvey et de participer au circuit de la Coupe du monde. C’est vraiment "l’fun" de skier à des endroits où mes athlètes préférés passeront et de me dire qu’ils feront presque le même tracé que moi.»

Il y a deux semaines, Louis-Philippe a récolté l’argent en classique et le bronze en style libre aux Championnats jeunesse NorAm 2019, une compétition qui regroupe des athlètes du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Alberta. Une bonne préparation en vue de ses premiers Jeux du Québec.

«C’est la seule compétition NorAm annuelle pour moi, mais j’ai fait les Coupes Québec de Sherbrooke et du Mont Sainte-Anne. J’ai fini dans le top 5 à ces événements, ce qui était une bonne expérience», a conclu Louis-Philippe, quatrième au 2,5 kilomètres style libre individuel de la catégorie 12 ans et moins.