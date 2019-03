JOLY, Gilles



À Laval, le 28 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Joly, époux de Mme Carmen Monfils et père de feu Daniel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (John), ses petits-enfants, Michael, Priscillya et Vanessa, son arrière-petit-fille Alycia, Véronique et Annick et famille ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron à Auteuil, Laval,le dimanche 10 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h aussi le lundi 11 mars de 10h à 11h30 suivra une liturgie au salon à 11h30 et de la au cimetière Jardin Urgel Bourgie Laval.