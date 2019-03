Je sors, je reste

Coup de cœur

TÉLÉ : Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?

Photo courtoisie

Vous aurez la chance de visionner la comédie française Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?, dimanche matin, dans le confort de votre salon. On y retrouve Claude et Marie Verneuil, un couple marié issu de la bourgeoisie catholique. Leur première fille épouse un musulman, tandis que leur deuxième mari un juif et leur troisième un chinois. La cadette leur annonce être amoureuse et qu’elle compte épouser un bon catholique, comme ils l’espèrent...Sauf qu’ils ignorent qu’il est noir. Rires et blagues grinçantes sont garantis! *Dimanche matin à 10h à TVA

Je sors

EN VILLE

Marché Salada

Photo courtoisie

Montréal accueille le tout nouvel événement Marché Salada qui réunit la musique, la danse et bien sûr la gastronomie. Pour les huit prochaines semaines, tous les vendredis et samedis soir, le Marché Salada vous offre une programmation musicale variée, mélangeant les styles de musique funk, house, passant par le hip hop et la musique latine. Des camions de rues participeront à la fête musicale dont le Jerry Ferrer, Gras dur, Grumman 78, Queen B et bien d’autres. *Ce soir et demain à 20h au Marché Salada, L’accès au bâtiment se fera par l’arrière du 5430 chemin de la Côte-de-Liesse

CONCERT

Mother Mother

Photo courtoisie

Le groupe canadien originaire de Vancouver, composé de Ryan Guldemond, Molly Guldemond, Jasmin Parkin, Ali Siadat et Mike Young, vit une montée vertigineuse depuis leur nomination pour les prix Juno et MMVA pour leurs six chansons figurant dans les tops des palmarès canadiens. La chanson The Drugs de l’album No Culture, paraît dans le palmarès Alt Rock au Canada. *Ce soir à 20h30 à l’Astral, 305 Rue Sainte-Catherine Ouest

EN VILLE

Le Salon de la course à pied et du triathlon

Photo courtoisie

Alors que l’hiver tire finalement à sa fin, plusieurs coureurs seront de retour sur les routes et si le goût vous en dit, Le Salon de la course à pied et du triathlon vous invite à sa 4e édition à découvrir l’univers de la course. Près de 100 exposants, dont les professionnels de la santé et des clubs d’entraînements seront sur place, pour répondre à toutes vos questions sur cette pratique sportive. De plus, 14 conférences et quatre ateliers feront partie de la programmation. * Aujourd’hui à 15h30 et demain et dimanche à 9h30 au Palais des Congrès, 1001 Jean Paul Riopelle

CINÉMA

Dérive

Photo courtoisie

Mettant en vedette l’actrice Mélissa Désormeaux-Poulin, le drame québécois Dérive, nous plonge dans l’histoire tragique d’une famille qui vit le deuil d’un père décédé, dans de circonstances mystérieuses. La mère artiste tente du mieux qu’elle peut de subvenir aux besoins de ses deux filles adolescentes. L’aînée se rapproche d’un homme plus vieux qu’elle, qui n’est pas toujours gentil, tandis que la cadette se fait intimider par plusieurs de ses camarades de classe. Le trio féminin tentera de se sortir de cette période sombre. *Sorti le 8 mars

ÉVÉNEMENT

Pèse sur start

Photo courtoisie

Les fanatiques de jeux vidéo sont invités à participer à la captation devant public de la balado Pèse sur start, diffusé sur QUB radio. Les animateurs et gameuses Christine, Kazzi et l’humoriste Arnaud Soly seront sur place pour vous partager leur passion du jeu, dans le cadre du Festival Montréal Joue. De plus, le pub ludique Randoph fera tirer des prix d’une valeur de 700 $. L’entrée est totalement gratuite. *Ce soir à 18h au Centre Pierre-Charbonneau, 3000 boulevard Viau

Je reste

TÉLÉ

Pourquoi nous détestent-ils, nous les femmes?

Photo courtoisie

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, La Chaîne + nous présente un documentaire choc, où l’actrice Juliette Arnaud rencontre l’historienne Adeline Gargam pour comprendre le sexisme ambiant toujours existant dans la société d’aujourd’hui. Partant de sa propre histoire, où elle est victime d’une agression sexuelle, alors qu’elle débutait son métier d’actrice, elle tente de comprendre l’essence de la misogynie. *Ce soir à 20h à Planète +

ALBUM

Le fruit du hasard

Photo courtoisie

Le chanteur Stefie Shock lance un tout nouvel album de chansons originales titré Le fruit du hasard, après avoir sorti un premier extrait Avec ou sans toi. Cette chanson d’ailleurs donne le ton à l’opus avec sa musicalité combinant dancehall, rock et surf et d’influences de funk, de pop, de cumbia et même de hip hop. L’auteur-compositeur-interprète y aborde le thème de l’amour, de l’anxiété et de la santé mentale. Cet album de dix compositions est probablement le plus éclectique des vingt ans de carrière du chanteur. *Sorti le 8 mars

DOCUMENTAIRE

Stevie Wonder : Génie de la soul

Photo courtoisie

Tout le monde connaît Stevie Wonder. Sur son piano, les cheveux tressés, ses lunettes fumées, il séduit toute une foule, depuis déjà plus de 40 ans. Le parcours de ce fascinant musicien, débute déjà dès sa naissance, alors qu’il perd la vue. Il a non seulement été l’un des plus grands chanteurs soul du 20e siècle, mais il a été aussi un acteur de l’activisme politique, durant la lutte des droits civiques des Noirs aux États-Unis. *Dimanche soir à 19h à AMI-Télé