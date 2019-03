Justin et les deux solitudes

On verra l’impact qu’aura l’opération de contrôle des dégâts lancée hier par l’entourage de Justin Trudeau.

D’ici là, comment expliquer l’incroyable différence de traitement que font les médias québécois et les médias canadiens-anglais de l’affaire SNC-Lavalin ?

Comprenons-nous bien : on ne minimise pas la gravité de l’affaire chez nous.

Manifestement, il y a eu des pressions répétées et insistantes pour faire changer d’avis une personne dont le rôle doit, justement, être exercé à l’abri des pressions répétées et insistantes.

Mais au Canada anglais, on atteint des sommets inégalés dans l’hyperbole. C’est le plus gros scandale depuis, depuis, depuis... aidez-moi.

J’y vois quatre raisons entremêlées.

Pourquoi ?

La première est que, pour le dire schématiquement, les Québécois, sauf exception, sont liés au Canada par un mariage de raison, pas un mariage d’amour.

Ils voient ce pays comme un relativement bon deal.

Au Canada anglais, on est davantage porté à croire que le Canada est le meilleur pays du monde, le plus vertueux, le plus pur.

Forcément, plus le pays est idolâtré, fantasmé, glorifié, plus dure est la chute quand le réel surgit, et plus grande est la colère.

La deuxième raison du puissant ressentiment du Canada anglais tient au fait que SNC-Lavalin vient du Québec.

On serait plus calme à Toronto ou à Calgary si l’entreprise concernée était Telus ou Suncor.

Mais non, c’est une entreprise du Québec, on sait ben, la province-la-plus-corrompue-de-toutes, qui salit la belle image que le Canada anglais a de lui-même.

La troisième raison tient à Justin lui-même.

Dans toute l’histoire moderne du Canada, aucun leader politique n’a autant voulu faire croire qu’il lavait plus blanc que blanc.

Le Canada anglais y a cru davantage que le Québec, où le nom Trudeau ne provoque pas les mêmes émois érotico-politiques.

C’est comme la déviance sexuelle d’un curé : elle est d’autant plus choquante qu’il se prétend plus vertueux que le commun des mortels.

À la turpitude vient donc s’ajouter l’hypocrisie.

Tartuffe

La quatrième raison de cette énorme colère tient peut-être au fait que Mme Wilson-Raybould est autochtone, et que personne ne s’est prétendu avec autant de force l’allié des Premières Nations que le beau Justin.

Or, dès que la priorité devient la réélection, on se fout que Mme Wilson-Raybould soit autochtone, femme, végane ou gauchère : c’est politics as usual.

À lire un Rex Murphy dans le National Post, Justin a insulté toutes les Premières Nations du Canada.

Au Québec, la question autochtone est classée moins haut dans les priorités de la classe médiatique. La tartufferie de Justin choque donc moins.

Il y a deux pays dans ce pays.

Le Québec et le Canada anglais ont cependant une stupidité commune : dans les deux, il s’en trouvera pour dire que les démissions de Mmes Wilson-Raybould et Philpott montrent que les femmes en politique sont plus intègres que les hommes.

Sérieusement...