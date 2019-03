La banquise du Groenland fond sous la pluie, même en hiver

La hausse des températures dans le monde fait que le Groenland ressemblerait de plus en plus au Royaume-Uni, une très mauvaise nouvelle pour la calotte glaciaire qui recouvre la vaste île arctique.

Selon une nouvelle étude rapportée par Science, la pluie devient de plus en plus fréquente et fait fondre la glace. Les chercheurs affirment que ce qui est encore plus troublant, c’est qu’on trouve des marques de gouttes de pluie sur la banquise même en plein hiver et que, à mesure que le temps se réchauffe, elles s’agrandissent.

Le concept scientifique qui est étudié par les météorologues là-bas est «l'Atlantification de l’Arctique».

Chaque année, les changements climatiques font en sorte que la calotte glaciaire du Groenland perd 270 milliards de tonnes de glace qui finissent en eau.

Entre 1992 et 2011, toute cette glace perdue a élevé le niveau mondial de la mer d’environ 7,5 millimètres. Environ la moitié de la perte de glace au cours de cette période s’est produite à la lisière de la calotte glaciaire sous la forme d’icebergs se détachant des glaciers.