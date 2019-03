Le Rouge et Or démarre en lion

Le Rouge et Or de l’Université Laval a amorcé sur le bon pied le championnat canadien de basketball féminin en disposant facilement des Rams de Ryerson par la marque de 73-51, jeudi à Toronto.

Même si l’équipe hôtesse a réduit l’écart à seulement sept points avec une poussée de six points pour amorcer le troisième quart, le Rouge et Or n’a jamais vraiment été inquiété. Joueuse par excellence au pays, une première dans l’histoire du programme lavallois, l’arrière Sarah-Jane Marois a mené la charge avec une récolte de 17 points. Sa performance lui a valu le titre de joueuse par excellence du match du côté des gagnantes. Claudia Émond a également connu un fort match avec 17 points, dont trois tirs de derrière l’arche.

« J’aime bien prendre ces tirs de trois points, a souligné l’arrière de 5e année. Surtout que ces tirs ont permis de fermer les livres. Même si Ryerson est revenu dans le match au début du 3e quart, on n’a pas paniqué. Nous sommes tellement en confiance et on sait que nous sommes capables de marquer. On ne se met donc pas de pression et on demeure positive. »

Pas intimidées

Le Rouge et Or a terminé le match avec un pourcentage de réussite du plancher de 42 pour cent après une première demie où les protégées de Guillaume Giroux ont fait mouche à 34,3 pour cent.

« Nous avons pris de meilleurs tirs en 2e demie, a indiqué Marois. On joue vite en offensive et Ryerson était plus fatigué. Nos adversaires peuvent tenir le coup en première demie, mais notre vitesse paye au 3e et 4e quart. On n’a pas été intimidé par la foule. Nous avions eu une bonne préparation l’an dernier à Régina alors que nous avions affronté aussi l’équipe hôtesse. C’était plus intimidant l’an dernier et nous n’étions pas aussi confiantes que cette année. »

Auteure de 12 rebonds, un sommet chez les deux équipes, Khaléann Caron-Goudreau a très bien tiré son épingle du jeu contre Sofia Paska. La joueuse de centre de 6 pi 4 po a été limitée à cinq points.

« Notre plan était de contrôler leur grande fille et Khaléann et Léa [Dominique] ont très bien fait, a expliqué Giroux. Quant au début du 3e quart, je suis venu près de prendre un temps d’arrêt, mais la séquence de Ryerson était le fruit de spasmes de notre part. Nous avons commis des erreurs d’inattention en doublant leur grande fille, ce qui procurait des tirs faciles à ses coéquipières. Claudia a été exceptionnelle. »

Carré d’as

Avec cette victoire, le Rouge et Or a mérité son billet pour le carré d’as pour une deuxième fois au cours des trois dernières années et croisera le fer ce vendredi soir à 19 h avec les Gee Gees d’Ottawa. Laval a remporté deux parties serrées face aux Gee Gees cette saison.

De leur côté, les Stingers de Concordia se sont inclinées au pointage de 86-68 face aux Marauders de McMaster, équipe numéro deux du championnat. Les finalistes du RSEQ se retrouvent en ronde consolation où elles affronteront les Cougars de Régina, vendredi.