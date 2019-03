Les coups de cœur de...Josiane Stratis

En cette Journée internationale de la femme, l’entrepreneure Josiane Stratis, fière résidante du Mille End, a bien voulu partager les adresses coups de coeur de son quartier. Cofondatrice des plateformes web Ton Petit Look et TPL Moms, et « influenceur en pyjama » avec ses 25 000 abonnés sur Instagram, elle est également auteure. Après avoir participé au bouquin Femmes de tête, elle et sa sœur jumelle comptent lancer trois livres cette année, dont une bande dessinée sur l’acceptation de soi et un livre sur l’entrepreneuriat. Voici ses meilleures adresses.

Le restaurant préféré ?

Photo d’archives, Ben Pelosse

Le Nouveau Palais pour les brunchs. On y sert des brunchs ultra simples, mais c’est vraiment bien fait. Je n’aime pas trop les endroits où les files d’attente sont longues et où les plats sont laborieux et chers. J’y vais presque une fois par semaine. J’aime également beaucoup le Cul-Sec, qui est un établissement de la famille du Pastaga, sur la rue Beaubien. On y trouve de très bons vins nature et d’excellentes huîtres.

Photo tirée de Facebook

L’endroit où prendre un verre ?

Le Ping Pong Club. C’est comme retourner à la maison. Les propriétaires sont les mêmes que le regretté Salon Officiel. J’ai passé beaucoup de temps au Salon. Le Ping Pong Club est donc un endroit qui n’est pas trop à la mode, mais c’est assez cool. C’est situé dans mon quartier et c’est un bar sans prétention. Cela fait du bien de trouver un endroit comme ça dans le Mile End.

L’activité préférée ?

Photo courtoisie

Je lis beaucoup. J’ai lu 23 livres depuis le 20 janvier dernier. J’ai eu trois coups de cœur : Les chars meurent aussi de Marie-­Renée Lavoie, Créatures du hasard de Lula Carballo et Le Marabout de Ayavi Lake. Mon but, c’est de lire 100 bouquins cette année et comme je lis vraiment vite, cela pourrait se faire ! C’est moins stressant de lire un livre que de surfer sur internet. Je consomme aussi plusieurs films et téléséries. J’apprécie vraiment du temps de qualité chez moi, comme je suis sur la go, sept jours sur sept.

Photo courtoisie

Une adresse secrète à ­découvrir ?

La meilleure couturière à Montréal est située sur la rue Rachel. On la trouve au Nettoyeur Super Gala. C’est un nettoyeur, mais on peut demander aussi pour des reprises de vêtements. Par exemple, si tu as besoin de faire rapetisser ta paire de jeans, c’est la meilleure pour le faire. C’est rare de nos jours de trouver une aussi bonne couturière. De plus, la madame est trop gentille et ça ne coûte vraiment pas cher.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo d’archive, Raphaël Gendron-Martin

Je suis fanatique, depuis la toute première année du festival Osheaga. Je continue de penser que c’est cool et important d’avoir une grande offre de festivals de musique dans notre ville. Chaque année, je participe à plusieurs de ces festivals, passant même par les festivals de rock ou de punk. Je trouve que c’est super intéressant d’en découvrir d’autres, même si Osheaga reste mon préféré.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Lorsque j’étais plus jeune, j’habitais sur la Rive-Sud et lorsqu’on venait à Montréal, on passait toujours par l’avenue du Parc et je me souviens d’un gros magasin de tapis. Ce magasin est devenu une sorte de référence et il est au même endroit depuis toujours. Comme je suis à moitié d’origine grecque, je me souviens aussi de la parade grecque dans Parc-Extension. J’étais si impressionnée. Je me disais : « Wow, il y a tant de Grecs à Montréal et un jour, je viendrai habiter ici ! »