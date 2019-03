Les enfants de Luke Perry lui rendent hommage

Les enfants du comédien Luke Perry, décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) lundi, lui ont rendu hommage dans les dernières heures.

Sa fille, Sophie, 18 ans, a publié un long message sur Instagram où elle s’est dite touchée par les nombreux messages de soutien qu’elle a reçus.

En voyage humanitaire au Malawi, la jeune femme est rentrée en urgence pour être au chevet de son père en fin de semaine.

«Je suis rentrée du Malawi juste à temps pour être avec ma famille. Et durant ces 24 dernières heures, j'ai reçu une quantité incroyable d'amour et de soutien. Je ne peux pas répondre individuellement à tous les magnifiques messages, mais je les vois et je vous remercie», a-t-elle écrit.

«Je ne suis pas certaine de ce qu’il faut dire ou faire dans cette situation, ce n'est pas quelque chose dont on vous a donné le mode d'emploi, surtout quand tout se passe sous les yeux du public. Alors, sachez que je suis reconnaissante pour tout cet amour.»

Jack Perry, 21 ans, a lui aussi partagé un message en hommage à son père sur compte Instagram mercredi.

«Il représentait toute sorte de choses pour toute sorte de gens. Pour moi, il a toujours été mon papa», a-t-il écrit.

«J’ai tellement appris de toi et mon cœur est brisé de penser à toutes les choses que tu vas manquer. Je vais m’ennuyer de toi pour le reste de ma vie. Je ferai tout pour te rendre fier. Je t’aime papa.»