Les Jeux olympiques spéciaux Québec d’hiver, Valleyfield

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques spéciaux Québec d’hiver aura lieu ce soir à compter de 19 h 30, au site Desjardins, situé à l’Aréna Salaberry. La cérémonie d’ouverture est une activité familiale gratuite, sans oublier que les organisateurs invitent toute la population environnante à venir assister en grand nombre à cette édition, qui se termine le 10 mars.

Photos Pierre Langevin, Yves Bériault

La mascotte des Jeux d’hiver OSQ 2019, Ozzy, est en compagnie des ambassadeurs Louis-Philippe Berthiaume, Benoît Lévis et Francesca Vachon.

La DG des Jeux, Chantal Dostie, est en compagnie de Jason Grenier, conseiller municipal, et du président du CA des Jeux d’hiver OSQ 2019 et propriétaire du Canadian Tire Valleyfield, Michel Choinière.

Au village des athlètes, on apercevait dans l’ordre habituel Marc Rémillard, membre du CA, Shelby St-Hilaire et Jessica Howie, ski alpin, Ludovic Blanchet, patinage de vitesse, et Linda Bouchard, chef de mission.

Michel Choinière est entouré des membres de la délégation du Sud-Ouest, Maxim Mongrain, curling, et des athlètes en hockey intérieur Kevin Riach, Guillaume De Repentigny et Chad Laframboise.

Réjean Goyer, membre du CA, est en compagnie d’Alice Bourque, chef de mission Mauricie, de Jenny Paillé Plourde et d’Annie Boulanger, patinage artistique, de la Dre Jocelyne Therrien et du Dr Gaétan Drolet.

Alain Thibert, membre du comité organisateur, et Johanne Boivin, chef de mission région de Québec, entourent Emmanuelle Dagenais, raquette, Jonathan Leclerc, Kevin Michaud et Gabriel Morais, ski alpin, et Audrey D’Astous, raquette.

Photo Pierre Langevin

La Fondation Bon départ, de Canadian Tire, a remis une paire d’espadrilles à chaque athlète. Le Dr Glenn Hebert et le Dr Benoit Therrien sont en compagnie de Brigitte Lepage, Lise Sévigny, Sonia Gingras, France Bastarache et Raymond Alain.