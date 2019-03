Les saltimbanques meurent jeunes

King Kong Bundy est mort. Le New York Times parle de 63 ans. Tous les autres médias avancent 61. Rien n’est jamais clair dans la lutte professionnelle.

Ainsi, on parle de sa retraite en 1995, mais je l’ai vu lutter pendant la demie d’un match des Alouettes au Stade Molson.

Jacques Rougeau avait convaincu les Alouettes, probablement Larry Smith, de monter un ring au centre du terrain et de permettre à un Bundy vieillissant de se faire éjecter des câbles. Honnêtement, ces cinq minutes avaient été plutôt anti climax.

Vedettes planétaires

J’en parle parce que, malgré une certaine ironie facile contre ces saltimbanques du ring, ils sont immensément populaires et deviennent dans certains cas des vedettes planétaires. Les jeunes les adorent et achètent statuettes et autres produits dérivés.

J’en parle surtout parce qu’ils sont l’exemple tragique et vérifiable des conséquences abominables du dopage chronique.

Macho Man Randy Savage, l’Ultimate Warrior, Chris Benoit et tant d’autres sont morts de cancers du foie, de crises cardiaques ou de crises de démence qui les ont conduits dans des drames épouvantables.

Gonflés aux stéroïdes

Vous les voyez à TVA Sports, ils sont monstrueux, gonflés aux stéroïdes. C’est déjà une catastrophe à moyen terme.

Mais il y a tous ces calmants, tous ces « pain killers » qu’ils avalent pour être capables de se lever le matin, puis toutes les amphétamines qu’ils ingurgitent pour avoir la force de donner soir après soir, dans des villes toujours différentes, des performances qui demandent acrobaties, synchronisme et force.

King Kong Bundy est mort. On va en parler pendant quelques jours puis, lundi soir, quelque part en Amérique, la grosse équipe de Raw ou Smackdown de la WWE, avec ses équipes de télévision, va glorifier ses vedettes.

Regardez-les bien. Ils ont 35 ans. Vous allez pouvoir aller à leurs funérailles dans 20 ans.