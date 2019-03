Mort de Brandon Maurice: la témérité de la victime et les gestes dangereux du policier seraient en cause

Le «comportement téméraire en voulant défier l’autorité» de Brandon Maurice, jumelé à des «gestes dangereux» du policier qui tentait de l’intercepter, seraient en cause dans la mort du jeune homme, en novembre 2015, à Messines, en Outaouais.

C’est du moins ce qu’a conclu le coroner Luc Malouin, dans son rapport d’enquête publique publié jeudi.

Les événements tragiques se sont produits dans la nuit du 15 au 16 novembre 2015, lorsque des policiers de la Sûreté du Québec ont tenté d’intercepter le véhicule à bord duquel se trouvaient l’adolescent de 17 ans et un ami.

Brandon Maurice, qui était au volant de la voiture, aurait refusé de s’immobiliser, déclenchant du même coup une poursuite policière qui s’est poursuivie sur une dizaine de kilomètres.

Le jeune homme a finalement immobilisé son véhicule sur un chemin forestier.

Pendant que les policiers approchaient de la voiture, Brandon Maurice a soudainement fait marche arrière et percuté l’auto-patrouille.

«Un des policiers brise la vitre de la portière du conducteur pour tenter de l'ouvrir par l'intérieur, mais le véhicule repart vers l'avant et entraîne le policier du même coup, relate le coroner dans son rapport. Craignant pour sa vie, celui-ci introduit le haut de son corps dans l'habitacle pour convaincre M. Maurice d'immobiliser le véhicule toujours en mouvement.»

«Devant son refus d'obtempérer, le policier fait feu et l'atteint au thorax, ajoute le coroner. M. Maurice est décédé peu de temps après.»

À la lumière des témoignages recueillis durant l’enquête publique, Me Malouin a été en mesure d’établir que la poursuite policière «était conforme aux règles de droit et aux directives policières de la Sûreté du Québec».

Par contre, le coroner juge que les gestes posés par le policier qui a tenté d’ouvrir la portière du véhicule suspect pour s’introduire à l’intérieur étaient «dangereux et qu'ils allaient à l'encontre de la formation reçue».

«Bien que M. Maurice ait eu un comportement téméraire en voulant défier l'autorité, l'intervention policière effectuée ne constituait pas une bonne pratique, écrit le coroner dans son rapport. Appliquer les règles d'intervention enseignées et attendre des renforts auraient été la meilleure solution et aussi la plus sécuritaire.»

Toujours selon Me Luc Malouin, le coup de feu tiré par le policier était justifié, puisque sa vie était réellement en danger.

Le coroner apporte toutefois un bémol. «Le policier a choisi de procéder à une arrestation dans un contexte où il n'y avait pas d'urgence et il a mis sa vie et celle des suspects en danger.»

Le coroner recommande d’ailleurs à l’École nationale de police et à la Sûreté du Québec de mettre en place des formations afin de rafraîchir les connaissances de base en matière d'intervention tactique des policiers.

Rappelons que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait décidé de ne porter aucune accusation criminelle contre le policier de la Sûreté du Québec (SQ) qui a abattu l’adolescent.