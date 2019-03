Paris Jackson défend son père

Paris Jackson est convaincue que le nom de son père survivra aux allégations choquantes du documentaire «Leaving Neverland». Dans ce film, Michael Jackson est accusé de viol et d'abus sexuels par James Safechuck et Wade Robson, qui étaient mineurs au moment des faits.

Depuis sa diffusion du film à Sundance en janvier, la famille et les héritiers du chanteur font tout pour discréditer les deux accusateurs et empêcher la diffusion par HBO - en vain, puisque «LeavingNeverland» a été proposé en deux parties par la chaîne à péage, dimanche et lundi dernier.

Mercredi, Paris Jackson s'est enfin exprimée sur le sujet, en répondant à des fans du roi de la pop qui s'inquiétaient de voir des médias salir le nom de son père.

«Les tabloïds et les mensonges sont plus importants? Je prie pour vous. Oui, c'est ce qu'ils font à tous ceux qui ont un cœur pur et qui essaient de changer les choses, mais est-ce que vous pensezvraiment qu'on peut ruiner son nom? Vous pensez vraiment qu'ils ont la moindre chance? Détendez-vous et restez en paix», a lancé la jeune femme sur Twitter.

«Je sais que les injustices sont frustrantes et c'est facile de s'énerver. Mais réagir avec l'esprit calme est en général plus logique que d'agir en laissant parler sa rage. Il vaut mieux se détendre.Fumez du pot et pensez aux choses plus importantes, du calme les amis », a-t-elle conclu.