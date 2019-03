La fatigue est une des premières causes de consultation médicale et la recherche de solutions a toujours fait partie des préoccupations du monde médical. Mais pourquoi sommes-nous fatigués? Quelles en sont les effets et comment les régler?

Le pharmacien en résidence au Québec Matin, Jean-Yves Dionne, insiste d’abord sur l’importance de distinguer les différentes formes de fatigue, de la fatigue aiguë à l’apnée du sommeil.

Fatigue aigüe

Lorsque la personne concernée travaille trop, s’alimente mal, est stressée et ne dort pas assez.

Solution: si certains ont tendance à consommer des stimulants comme le café, le thé, les boissons énergisantes ou le tabac, la seule solution valable est le repos et le ralentissement des activitésquotidiennes.

Fatigue qui persiste

Si, au-delà des périodes de stress, de surcharge de travail, de manque de sommeil, le réveil demeure difficile, le café n’aide pas et que la fatigue demeure, il faut se poser des questions.

Solution: pour se guérir d’une fatigue qui persiste, il est préférable de bouger davantage et d’éviter le fast food. Il faut aussi se demander si notre sommeil est assez réparateur.

Anémie

Si l’alimentation est équilibrée, la charge de travail n’a pas augmenté, mais la fatigue perdure malgré tout, peut-être êtes-vous anémique.

L’anémie est causée par un manque de fer et touche de 4% à 8% de la population.

Les personnes les plus susceptibles de souffrir d'anémie: -Femmes en âge de procréer (menstruations = perte de sang, donc de fer) -Végétariens stricts -Femmes enceintes

Solution: il faut impérativement consulter un médecin qui prescrira des suppléments de fer.

Apnée du sommeil

Le sommeil n’est pas réparateur, les réveils pendant la nuit sont fréquents, votre famille affirme que vous ronflez beaucoup et vous êtes souvent endormis dans la journée? Peut-être souffrez-vousd’apnée du sommeil, une maladie plus fréquente qu’on ne le croit qui touche 900 000 Canadiens.

Solution: consulter un médecin pour subir une évaluation complète.

Dépression

Le pharmacien Jean-Yves Dionne souligne qu’il ne faut pas ignorer les symptômes de la dépression, près de ceux d’une grande fatigue.

Une lassitude qui ne part, les tâches simples qui deviennent des montages, une baisse d’énergie que le sommeil n’arrive pas à atténuer? Peut-être souffrez-vous de dépression.

Solution: consulter un psychologue, un travailleur social, un psychothérapeute afin de ne pas tomber plus bas.