Quand le «#Moi aussi» détruit ta famille

J’ai vécu auprès de ma fille et de ma petite-fille pendant 16 ans dans une autre province. Des années où je fus témoin de la violence verbale entre ma fille et son conjoint. J’ai aussi vu ma petite-fille, une enfant talentueuse, devenir anxieuse et révoltée. À partir de 14 ans elle passait son temps au sous-sol, incapable d’aller à l’école, rivée sur son téléphone la nuit et dormant le jour. Puis elle a découvert le cannabis qui a contribué à augmenter son anxiété et ses crises de panique.

Quand ma fille a su que son mari la trompait, elle l’a mis à la porte. À chacune des tentatives de son père pour revenir à la maison, ma petite-fille paniquait. Il y a un mois, ma petite-fille nous a appelés pour nous dévoiler que son père l’avait molestée toute sa vie et que sa mère la traitait de menteuse quand elle lui racontait ça.

Ayant toujours eu le sentiment que ma petite-fille et mon gendre entretenaient une relation bizarre, j’ai sauté sur le téléphone et rapporté cette conversation à un travailleur social d’un service de famille dans la province où vivent ma petite-fille et sa mère. La police nous a joints et on a fait une déclaration, pour finir par apprendre que les autorités n’avaient trouvé aucune raison pour investiguer puisque la mère et la fille ont tout nié.

Ma petite-fille nous a envoyé un texto pour dire qu’on n’aurait jamais dû faire un signalement, qu’elle ne voulait pas envoyer son père en prison, et que de toute façon, personne ne pouvait rien faire pour elle. Depuis ce temps, elles ont coupé toute communication avec la famille.

Je regrette d’avoir fait ce signalement aux autorités. Ce que je voulais, c’est juste que le service de famille vérifie si ma petite-fille était en sécurité. Je n’avais jamais pensé qu’on enverrait la police. Comme je suis persuadée que ma fille a repris avec son conjoint, je me demande tous les soirs si ma petite-fille est en sécurité. Quoi faire de plus ?

Je suis seulement la grand-mère

Dans un domaine où la loi du silence prévaut toujours, vous avez selon moi posé le bon geste. Mais il est évident que votre petite-fille doit subir des pressions pour avoir ainsi nié après coup ce qu’elle vous avait révélé précédemment. Ce genre de revirement n’est pas rare, vous savez. Il faut parfois plusieurs tentatives avant que les personnes abusées ne maintiennent leur version des faits. Mais il n’y a malheureusement rien à faire de plus pour le moment, si ce n’est tenter au maximum de maintenir le lien avec votre petite­­­-fille pour qu’elle se confie quand elle sera prête à le faire.