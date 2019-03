Sur la forme, le ton de Gerald Butts devant le comité de la Justice se voulait respectueux envers Jody Wilson-Raybould, ex-ministre de la Justice et procureure générale. Sur le fond, par contre, son objectif était clairement ciblé. En offrant une version divergente de Mme Wilson-Raybould, l’ex-conseiller principal de Justin Trudeau visait tout d’abord à semer le doute sur la crédibilité même du récit de l’ex-ministre.

Ce faisant, il pavait la voie à une possible déclaration publique du premier ministre. Il reste à voir si M. Butts réussira ou non à semer le doute dans un électorat canadien-anglais majoritairement acquis à la version de Mme Wilson-Raybould. Une version voulant que M. Trudeau et son entourage lui aient fait subir des « pressions inappropriées » pour la convaincre d’autoriser une entente de réparation pour SNC-Lavalin, lui évitant un procès criminel.

L’« opération » Butts tombe à un moment crucial. Les libéraux glissent dans les sondages. La version de Mme Wilson-Raybould, présentée par les médias anglophones comme des paroles d’évangile, s’en prend directement à l’intégrité personnelle de M. Trudeau. Hors Québec, l’image idéalisée du premier ministre en sort grandement amochée.

Où est « la » vérité ?

Alors que Mme Wilson-Raybould disait présenter « sa » vérité, M. Butts jure qu’il dit « la » vérité. Son témoignage soulève en effet des questions troublantes. Si Mme Wilson-Raybould pensait vraiment qu’elle était victime d’une ingérence politique gravissime, pourquoi a-t-elle continué à participer aux discussions sur le dossier SNC-Lavalin ? Pourquoi n’en a-t-elle pas alerté M. Trudeau ?

Si sa décision de ne pas autoriser une entente de réparation était « finale » depuis septembre, pourquoi a-t-elle aussi sollicité un souper amical avec M. Butts en décembre pour discuter entre autres du dossier SNC-Lavalin ? Comment se fait-il qu’en septembre, elle n’aurait pris que douze jours pour prendre sa décision « finale » ?

Pourquoi, selon aussi le témoignage de son ex-sous-ministre Nathalie Drouin, Mme Jody-Raybould aurait-elle refusé la proposition raisonnable de faire appel à une analyse juridique externe sur la nouvelle loi permettant les ententes de réparation ?

Force de blocage

Pourquoi, selon Mme Drouin, le bureau de Mme Wilson-Raybould a-t-il refusé de fournir au Conseil privé le projet d’un avis juridique sur les conséquences possibles d’une condamnation au criminel de SNC-Lavalin ?

Bref, le portrait qui se dégage est celui d’une procureure générale fermée à toute proposition pouvant enrichir son évaluation du dossier. Ce qui laisse deux possibilités. Ou Mme Wilson-Raybould détenait des informations l’ayant convaincue, à tort ou à raison, qu’un procès criminel était dans l’intérêt public.

Ou alors, sur le plan plus philosophique, son blocage s’expliquerait par une opposition au concept même d’entente de réparation. N’a-t-elle pas déclaré que si le gouvernement avait annoncé une telle entente après sa rétrogradation aux Anciens combattants, elle aurait démissionné sur-le-champ, alors que la décision d’une telle entente ne lui appartenait plus ?

Après avoir tiré autant sur l’ambulance d’un premier ministre auquel elle refuse sa confiance, c’est à se demander pourquoi Jody Wilson-Raybould insiste à rester dans son caucus. Le brouillard flotte toujours sur ce supposé scandale.