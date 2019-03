Un énorme astéroïde va «frôler» la Terre vendredi

Un énorme astéroïde va frôler la Terre ce vendredi. L’objet géocroiseur (ou NEO, Near Earth Object en anglais) surnommé «2019 DN» va s’amener à une faible distance de l’orbite terrestre dans les prochaines heures.

Le corps céleste mesure entre 90 et 200 mètres de large et une collision avec la Terre causerait une explosion et des dégâts considérables.

Mais il ne faut pas paniquer, car selon la NASA l’astéroïde se trouvera tout de même à environ 13 distances lunaires de la Terre, soit environ 5 000 000 kilomètres.

Des astéroïdes entrent régulièrement en collision avec la Terre sans causer trop de dégâts.

En février 2013, le «superbolide» de Tcheliabinsk avait fait près d’un millier de blessés quand il était entré dans l’atmosphère dans le sud de la Russie.