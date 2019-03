Un magnifique resto de cuisine locale s’installe dans Hochelaga et vous devez absolument l’essayer

Après une vague de fermetures d’établissements, ça fait un grand bien de voir de nouveaux joueurs s’installer sur l’île de Montréal.

Le Mile-End peut maintenant compter sur la cuisine végétalienne et italienne de Restaurant Radis et Hochelaga-Maisonneuve peut, depuis le 6 mars, se régaler de la cuisine locale qu’offre Le Flamant.

Melanie Dusseault

Melanie Dusseault

Melanie Dusseault

Ce tout nouveau restaurant, installé dans le local voisin du salon de tatouage de David Brown, le Wolfgang Social Club, est le projet d’un quatuor avec bien de l’ambition et du goût. Le Flamant propose une cuisine haut de gamme à prix tout de même abordables et où les produits locaux sont en vedette.

Melanie Dusseault

Bien que la cuisine semble excellente si l’on se fie aux premiers commentaires laissés sur la page Facebook de l’établissement, c’est le service chaleureux et personnalisé qui fait l’unanimité chez ceux et celles qui ont déjà testé le restaurant durant sa période de soft opening.

Melanie Dusseault

Melanie Dusseault

Le décor de l’endroit quant à lui est soigné et très invitant. L’équipe de Silo 57 a un réel coup de cœur pour la vaisselle signée Caroline Haurie, la cuisine ouverte au milieu du restaurant ainsi que le menu affiché au mur en lettres de jouets pour enfants. La touche amusante est parfaite!

Melanie Dusseault

Melanie Dusseault

Melanie Dusseault

Le Flamant n’a certainement pas terminé de séduire les Montréalais!

Le Flamant

4045, rue Ontario Est

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 28 Mai 2018 à 12 :29 PDT