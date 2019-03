Voici les chansons les plus vendues dans le monde en 2018

Le single Havana de Camilla Cabello s’est écoulé à 19 millions d’exemplaires à travers le monde en 2018, selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique qui compile les chiffres de streaming audio et vidéo ainsi que les téléchargements.

Avec 19 millions de copies, Havana passe devant God’s Plan de Drake (15,3 millions de ventes), rare morceau du classement a être sorti l’année dernière.

Le hit de Camila Cabello est effectivement paru en septembre 2017.

Ed Sheeran se place à la troisième et quatrième place avec Shape of You et Perfect, des titres disponibles également depuis 2017.

La version de Girls Like You par Maroon 5 et Cardi B, Despacito de Luis Fonsi, qui cumule déjà six milliards de vues sur YouTube, ou Something Just Like This de The Chainsmokers et Coldplay font également partie des singles les plus vendus de 2018.

Le Top 10 des singles les plus vendus en 2018 (en millions de copies)