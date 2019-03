Washington pense toujours pouvoir dénucléariser la Corée du Nord pendant le mandat de Trump

Les États-Unis pensent toujours pouvoir aboutir à la « dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord » d’ici la fin du mandat du président Donald Trump, en janvier 2021, malgré l’échec de son dernier sommet avec Kim Jong-un, a déclaré jeudi un haut responsable américain.

Ce responsable a aussi affirmé que Washington réclamerait à Pyongyang des « clarifications sur les raisons » de la reconstruction d’un site de lancement de fusées, tout en assurant que l’administration américaine n’était à ce stade « parvenue à aucune conclusion précise sur ce qui se passe là-bas ».

S’appuyant sur de nouvelles images satellitaires prises mercredi, des experts américains ont rapporté jeudi que le site de Sohae (ou Tongchang-ri), qui comprend un pas de tir et une installation d’essais de moteurs de fusées, avait été rapidement reconstruit et était désormais « revenu à son statut opérationnel normal ».

Son démantèlement était pourtant l’une des rares promesses concrètes faites ces derniers mois aux États-Unis par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Le haut responsable américain, qui a requis l’anonymat, a rappelé que le président Trump serait « très, très déçu » s’il s’avérait que cette reconstruction était un revirement par rapport aux engagements.

« Nous regardons en temps réel les développements à Sohae », a-t-il expliqué, mais « nous ne savons pas pourquoi ils font cela ».

À Hanoï, fin février, le président des États-Unis et l’homme fort de Pyongyang, qui se rencontraient pour la deuxième fois, ont échoué à parvenir à un accord, même partiel, de dénucléarisation de la Corée du Nord, butant notamment sur la question des sanctions économiques dont Kim Jong-un réclamait la levée en bloc.

Malgré tout, « nous pensons toujours que tout cela peut être atteint au cours du premier mandat du président », qui s’achèvera en janvier 2021, a assuré le responsable américain, disant clairement qu’il entendait par là la dénucléarisation totale, selon une définition très large.

« Nous avons assez de temps », « c’est notre calendrier de travail », a-t-il ajouté, sans préciser quel serait le dernier délai pour parvenir à un accord afin que cet objectif puisse être tenu.

« Le plus vite possible, car nous savons que chaque jour qui passe le défi est plus grand, et la menace que représente la Corée du Nord ne se dissipe pas », a-t-il expliqué.

Dans l’immédiat, les équipes des deux pays doivent s’offrir « un temps de réflexion », mais Washington espère des « progrès rapides » en termes de « mesures significatives et vérifiables sur la dénucléarisation », a poursuivi le responsable, sans dire si le contact direct avait été renoué depuis le sommet de Hanoï.