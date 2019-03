10 bolides de rêve dévoilés au Salon de l’auto de Genève

Le Salon de l'auto de Genève, c’est celui de tous les excès.

Encore une fois cette année, les constructeurs les plus exotiques de la planète s’y sont donnés rendez-vous pour dévoiler leurs plus récents produits. Et il n’y a pas à dire, la cuvée 2019 n’a vraiment pas déçu.

Voici les 10 lancements qui ont séduit l’équipe du Guide de l’auto cette année à Genève.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti

Grande habituée du Salon de Genève, Bugatti a dévoilé au grand public la voiture la plus chère au monde, simplement baptisée «La Voiture Noire». Ce bolide unique au monde dispose d’une mécanique à 16 cylindres de 1500 chevaux empruntée à la Chiron. Le prix pour cet extravagant bolide: 11 millions d’euros, soit l’équivalent d’environ 16,6 M$ CAD. Ah, et elle est déjà vendue...

Pininfarina Battista

William Clavey

Il n’y a pas que les gros moteurs à essence qui peuvent propulser une voiture. Avec la Pininfarina Battista, le Salon de Genève a été le théâtre du dévoilement d’un monstre de 1900 chevaux entièrement électrique. Construite à seulement 150 unités, la Battista sera disponible au Canada!

Koenigsegg Jesko

William Clavey

La Koenigsegg Jesko, c’est la remplaçante de l’Agera RS, ce bolide qui avait battu un record mondial de vitesse pour une voiture de production en atteignant 457,94 km/h. Parions que la Jesko fera encore mieux! Pour ce qui est de son nom, il s’agit d’un hommage au père de Christian von Koenigsegg, le fondateur de la marque.

Kia Imagine

Kia

Parmi les marques les plus exclusives au monde, le constructeur généraliste Kia a bien tiré son épingle du jeu en présentant le concept «Imagine by Kia», un véhicule entièrement électrique dont le design est aussi spectaculaire en dedans qu’en dehors.

Volkswagen ID. Buggy

William Clavey

Motivée à présenter une gamme étoffée de véhicules électriques dans un avenir pas si lointain, Volkswagen a dévoilé à Genève l’ID. Buggy, un concept dont le design est fortement inspiré des vieux «Dune Buggys». Reste à voir si Volks aura l’audace de commercialiser ce bolide.

Subaru VIZIV Adrenaline

William Clavey

Avec sa devanture agressive et ses tours d’aile en plastique, le concept Subaru VIZIV Adrenaline a l’air d’un Crosstrek sur les stéroïdes! Même s’il ne s’agit que d’un concept, il donne une bonne idée de ce vers quoi Subaru compte se diriger dans le futur.

Mitsubishi Engelberg Tourer

William Clavey

Équipé d’une motorisation hybride rechargeable, le concept Mitsubishi Engelberg Tourer pourrait bien devenir la prochaine génération de l’Outlander PHEV. Faut l’avouer, Mitsubishi frappe fort avec un design qui ne laissera pas beaucoup de gens indifférents.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin

Parmi les quatre voitures présentées par Aston Martin à Genève, on retrouve la mirobolante Valkyrie, animée par un moteur V12 de 6,5 litres associé à un système hybride. Aston Martin a même levé le voile sur une Valkyrie encore plus exclusive, l’AMR Pro, qui ne sera construite qu’à 25 exemplaires.

Honda e Prototype

William Clavey

Il n ‘a peut-être pas l’allure ni les performances d’une Aston Martin, mais le concept Honda e Prototype a fait chavirer le cœur de bien des amateurs d’automobile cette semaine. Adoptant un design qui n’est pas sans rappeler celui des premières Civic, cette jolie voiture électrique devrait être commercialisée dès la fin de cette année!

Polestar 2

William Clavey

Polestar, la division de voitures électriques de Volvo, a levé le voile sur la Polestar 2, un modèle de production qui arrivera au Canada l’année prochaine. On propose une autonomie de 500 kilomètres, une puissance de 400 chevaux... et tout un design! Le prix demandé au Canada: 69 000$.